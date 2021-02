Gabriel Soto y Carmen Salinas defienden a Fátima Molina, protagonista de "Te acuerdas de mí"

Cuando algo no sale bien, rápidamente se busca al culpable. Tal es caso de la actriz mexicana Fátima Molina quien protagoniza junto al actor Gabriel Soto, la telenovela "Te acuerdas de mí". Al parecer este melodrama de Televisa producido por Carmen Armendáriz, no está dando los resultados con respecto a los niveles de audiencia. Muchas personas estarían culpando a la actriz estelar.

Hace unos días en el show radiofónico "Todo para la Mujer" que conduce Maxine Woodside, se dijo que la producción de "Te acuerdas de mí" llevó a cabo un "focus group" para saber en que estaban fallando y los supuestos resultados habrían sido que Fátima Molina no ha logrado convencer a la audiencia y además, la habrían criticado por su apariencia física.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el galán de telenovelas Gabriel Soto (ex esposo de la actriz Geraldine Bazán y actualmente prometido de la también actriz Irina Baeva), salió en defensa de su compañera en el melodrama en mención.

Leer más: ¿En qué novelas ha salido Fátima Molina, la controversial protagonista de "Te acuerdas de mí"?

Lo único que puedo decir de ella, es que es una gran actriz, una gran compañera y la verdad, es que nos está yendo muy bien en la novela.

Asimismo el actor originario de la Ciudad de México, negó los rumores de que la telenovela será cambiada del horario estelar, ante los supuestos bajos números en rating.

En su cuenta de Facebook Fátima Molina nacida el 9 de marzo de 1986 en Ensenada, Baja California, manifestó que no tenía idea de que el melodrama que protagoniza cambiaría de horario y de igual manera, señaló que no sabía que dicho cambio era por su culpa como muchas personas estaban diciendo en redes sociales.

"No sé si sea simplemente un chisme, mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana', no lo sabía. Pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión".

Carmen Salinas pide mucho apoyo para Fátima Molina

Pero Gabriel Soto no fue el único que salió en defensa de la actriz de 34 años de edad. En su feed de Instagram Carmen Salinas expresó sentir mucha tristeza en su corazón, por ver la manera en la cual estaban tratando a Fátima Molina "por ser un morenita muy linda". La veterana actriz de cine, teatro y televisión, además de ex Diputada Federal del Congreso de la Unión, resaltó que Fátima es una muy buena actriz y muy buena persona. Pidió a todos sus seguidores a darle mucho apoyo. "Por ser morena, bajita, no tienen porque insultarla. San Benito y San Ramón pongan un candado en la boca a todos sus enemigos para que ya no hablen mal de ella, Dios te bendiga hija linda".

En el mensaje que publicó en su perfil de Facebook, Fátima Molina dijo no ser una persona perfecta, "lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto, eso es lo importante".

Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña, así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no, pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se puede protagonizar telenovelas en este país?