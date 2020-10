Gabriela Platas aparece con ajustados shorts y alborota a todos

Gabriela Platas de 46 años de edad nos ha demostrado que la edad no es impedimento para divertirse como un niño, prueba de ello es cuando la vemos como invitada en el programa Me Caigo de Risa, donde la actriz lo da todo para ganar la competencia, donde la vemos cada vez más bella y una foto en short desató la locura de sus fans.

Pero lo que nos sorprendió de la famosa nacida en Acapulco, es que sigue teniendo cuerpazo, incluso aún más que cuando la mirábamos en Otro Rollo donde era mucho más joven, ahora Gabriela Platas se le ve mucho más juvenil que antes y lejos de verse ridícula como la llamarían de inmediato los famosos haters demostró todo lo contrario.



"Es verdad siempre ha tenido usted unas piernas muy hermosas", "Dice mi mamá que parece que no cumples años... saludos", "Lo divertido que debe ser grabar con ustedes, risas sin parar sin duda, son los mejores Gaby", "Gaby de corazón siempre te desearé todo lo mejor Nunca cambies tu maravillosa forma de ser", le escriben a Gabriela Platas en sus redes sociales.

Para quienes no lo saben Gabriela Platas ha tenido muy buena aceptación en Me Caigo de Risa, no solo por la fuerza que maneja en el programa, sino por la manera en que se viste, pues ya sea falda o short el público del programa ya sabe que ese es el estilo de Gabriela Platas, en especial si los tonos son negros, ya que le lucen de maravilla.

Otra de las cosas que le gusta a los fans de Gabriela Platas es la sinceridad que se carga, ya que demuestra lo transparente que es en el programa donde ya se ganó su lugar como participante, por lo que suplirla en algún momento sería difícil, basta con ver como se expresa el público de ella para ver el amor que sienten por ella.

Pero si hablamos de escándalos el más intenso en la carrera de Gabriela Platas fue cuando se divorcio de Paco de la O, con quien se le miraba muy feliz, pero al parecer las cosas no iban del todo bien cuando hicieron oficial su separación en redes sociales, pero lo que extrañó a todos fue que la famosa de inmediato encontró pareja.

Gabriela Platas luciendo su belleza en short/Instagram

Aunque muchos se le fueron con todo a Gabriela Platas por haber encontrado el amor tan rápido, otros la defendieron y la felicitaron, pues en una entrevista que dio para Ventaneando para hablar de su nueva relación se le vio demasiado honesta, pero sin ser grosera, pues otros aseguraron que el reportero la estaba presionando con sus preguntas.

"Contesto bien. Yo no se por qué la gente se clava con que acabas de firmar el divorcio! Ósea cuando ya firmas un divorcio es por que ya hay tiempo grande donde no estabas bien. Por qué esperarse si la otra persona también tiene derechos de ser feliz", "Desde el momento que deciden terminar ellos pueden hacer su vida como les plazca, Gaby está guapísima y que bueno que sea directa, no pasa nada", le escriben a Gabriela Platas.

Recordemos que la carrera de Gabriela Platas ha despegado demasiado desde que la miramos en el programa Otro Rollo hace varios años, ya que la famosa decidió buscar varios proyectos para extender su carrera logrando su objetivo por medio de series y telenovelas

Cabe mencionar que Gabriela Platas también trató de avanzar en el terreno amoroso como se dijo anteriormente, por lo que se le ve plena y feliz, además los escándalos ya quedaron en el pasado, por lo que se enfoca en situaciones que le favorezcan en todos los aspectos.