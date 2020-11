Gabriela Platas y su look juvenil con el que enamora a todos

Gabriela Platas de 46 años de edad sigue siendo una de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano, desde hace tiempo, ya que siempre tiene una sonrisa para todos, sin contar el gran talento que se carga, ya que tiene una larga trayectoria como actriz y conductora.

Pero lo que ha llamado la atención de los fans de Gabriela Platas durante los últimos meses es el look que se carga, pues lejos de vestirse más aseñorada la actriz ha elegido llevar un look mucho más juvenil, prueba de ello es la ropa que usa en el programa Me Caigo de Risa, donde se ha convertido en la favorita del público, pues en cada juego la artista lo da todo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además el bello cutis de Gabriela Platas también es elogiado, pues basta con verla sin maquillaje donde muchos le dicen a la actriz que se pone en su cara para verse tan radiante, pero tal parece que ella no esta dispuesta a revelar que se pone en su cara para verse tan jovial.

"Apuesto que será muy divertido si Gabi Platas está ahí para hacernos reír", "Tienes la sonrisa más auténtica que he visto, eres un ángel lindísima mujer","Me encanta verte en MCDR!!! El programa perfecto para ti!!", "Saludos hermosa, que agradable es verte diario, eres la mejor y la más bonita, soy tu fan número uno!!!", "Tu falda me gustó mucho, siempre con el mejor estilo", le escriben a Gabriela Platas en Instagram.

Por si fuera poco la autenticidad de Gabriela Platas la ha convertido en un personaje querido, pues en cada entrevista que realiza se muestra autentica, transparente y siempre de muy buen humor, como la vez que contó en un programa como fueron sus inicios en la televisión el cual no fue nada agradable para la artista, ya que entrevistó a Migue Bosé, quien fue algo grosero con ella, pero al final le dio risa.

"En mis inicios me contrataron para conducir un especial de Miguel Bosé y el productor dijo quiero contratar a alguien no sea fan para que no se ponga nerviosa y tal y yo dije yo de verdad soy cero fan y de verdad no era y entonces voy a ser el programa, conozco a Miguel y la verdad si me puse nerviosa", dijo Gabriela Platas que al final Miguel Bosé le dijo a la actriz que se quitara de un monitor pues no lo dejaba ver.

Gabriela Platas una mujer muy jovial/Instagram

Gabriela Platas no solo se ha identificado con su público por ser muy genuina, sino por ser una mujer alejada de escándalos, ya que nunca le ha gustado ser una mujer popular a costa de los escándalos, por lo que prefiere que su talento sea reconocido.

Otra de las cosas que ha logrado Gabriela Platas es no pelearse con otros famosos, pero en su momento se molestó con la actriz Laisha Wilkins, en una telenovela, pues ambas mujeres no estaban en su mejor momento y lo explicó en el programa Miembros al Aire, donde los conductores explicaron que trabajar con Laisha Wilkins es algo complicado.

Una vez sí me peleé con una actriz decimos el nombre con Laisha Wilkins, luego nos perdonamos, pero de entrada es intensa ella y yo no andaba en mi mejor momento y ya pues nos dimos con todo, dijo en la entrevista Gabriela Platas.

Cabe mencionar que el último proyecto de Gabriela Platas fue en la telenovela Soltero con Hijas, donde encarnó a Consuelo Durán, donde más de uno se identificó con su sensible personaje.