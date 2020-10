Gabriela Spanic arrasa en "Dancing with the stars", tras la muerte de su mamá Norma Utrera

"La vida continúa, el show continúa", expresó Gabriela Spanic en una nueva emisión del programa "Dancing with the stars", a una semana de la lamentable muerte de su mamá, la señora Norma Utrera, quien falleció a consecuencia del cáncer que padecía desde hace un año. "Yo sé que ella donde está, la tiene mi señor, está muy bien, mejor allá que aquí, estaba sufriendo mucho por el cáncer, ella me diría lo mismo a mí: 'el show continúa, la vida continúa, hay que seguir adelante'".

En su feed de Instagram la hermosa actriz venezolana Gabriela Spanic, compartió un video del baile que llevó a cabo con su compañero Andrei Mangra, en el escenario de "Dancing with the stars". Cabe mencionar que luego de este baile, la ex reina de belleza recibió la noticia de la muerte de su mamá. Usando un sensual atuendo rojo y una peluca corta, Gaby y Andrei se apoderaron del show de la televisión húngara con sus pasos de baile al son de la canción "Show me how you Burlesque", uno de los temas principales de la banda sonora "Burlesque", interpretado por la cantante estadounidense Christina Aguilera (quien también protagonizó dicha película al lado de Cher). La actriz expresó en su post:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Este es el segundo baile de 'Dancing with the stars', en ese momento mi alma y mi corazón estaban con mi mamá, mientras mi cuerpo seguía en Budapest.

Asimismo Gabriela Spanic compartió otro video donde habló sobre la muerte de su mamá, la señora Norma Utrera, mencionando que logró despedirse de su mamá, pese a la distancia. Como se recordará, la actriz está en Budapest, Hungría, participando en "Dancing with the stars". "Dios siempre nos acompaña, no han sido días fáciles mis ángeles, pero Dios me ha dado la fuerza necesaria para continuar. Los amo a tiempo". Tres horas antes de salir al escenario del programa, la actriz y su mamá tuvieron una videollamada.

Nadie sabía nada, no fue nada fácil. Mi mamá venía luchando con cáncer hace un año, el sábado (pasado) mis hermanos me avisaron, antes de salir al show, que mi mamá estaba muy mal, que me despidiera de ella y así lo hice. Me despedí de ella y falleció llegando a casa, tuve la oportunidad de despedirme.

Fans acompañan a Gabriela Spanic en su dolor

Su compañero de baile Andrei Mangra, le brindó todo su apoyo y cariño ante estos tristes momentos. "Si antes te admiraba ahora te admiro muchísimo más, mujer valiente, mujer fuerte", "te entiendo perfectamente mi vida, Dios está contigo cuidándote, tu fuerza viene de Él, estás en mis oraciones, vamos apoyarte en todo siempre, tenemos mucho orgullo de ti, eres nuestra campeona, nuestra guerrera, mi inspiración de vida ❤️", "que Dios te siga dando las fuerzas para seguir adelante a pesar los obstáculos", "Gaby es una guerrera, te amamos ❤️", son algunos de los mensajes de parte de sus fans.

A inicios de esta semana Daniel Ferrer Cubillán, mánager de Gabriela Spanic, emitió un comunicado de prensa mencionando que la señora Norma Utrera, falleció en la Ciudad de México. La actriz venezolana, por la distancia, no tenía la manera de llegar a tiempo para darle el último adiós a su hermosa madre. "Gabriela en compañía de su familia estuvieron en todo momento al lado de su madre, en el proceso de recuperación durante meses, sin embargo, tras una notable mejoría, el pasado sábado 17 de octubre la señora Norma, a sus 67 años abandonó el plano terrenal para irse al descanso eterno".

Ante el notable deterioro de salud de su mamá, Gaby valientemente a través de una videollamada logró despedirse de la mujer más importante de su vida, minutos antes de salir a escena en el espectáculo 'Dancing with the stars', con una fortaleza admirable, con el alma y el corazón al lado de su familia, pero su cuerpo dando todo arriba del escenario.

"Una hora después de concluido el show recibió la noticia de que su mamá ya no estaba entre nosotros físicamente; fue imposible que la actriz pudiera acompañarla el día de ayer domingo 18 de octubre, en su última morada. Gabriela continuará con sus compromisos en Budapest. Agradecemos enormemente sus manifestaciones de cariño y sinceras condolencias, pero pedimos encarecidamente su comprensión al entender que la artista antes de ser una figura pública, es un ser humano que siente, sufre y padece lo que está viviendo".