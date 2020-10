Gabriela Spanic causa gran sensación con su recreación musical de "La Usurpadora" en Dancing with the stars

Sin duda alguna Gabriela Spanic se ha convertido en una de las grandes estrellas y en una de las concursantes favoritas de "Dancing with the stars", programa de la televisión húngara. En el show del pasado fin de semana, la hermosa venezolana rindió un homenaje a aquella telenovela que le dio gran fama internacional: "La Usurpadora". Junto a su compañero de baile Andrei Mangra, la actriz se apoderó del escenario de dicho concurso al bailar una versión rumba del recordado tema de la telenovela, el cual fue interpretado por la agrupación musical Pandora.

El melodrama "La Usurpadora" se transmitió en horario estelar en el principal canal de Televisa, entre febrero y julio de 1998. Fue dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía. La actriz Gabriela Spanic interpretó a las gemelas "Paulina Martínez" y "Paola Montaner de Bracho". En esta telenovela la venezolana tuvo como co-protagonista al actor mexicana Fernando Colunga.

Paola Bracho está casada con Carlos Daniel Bracho, un empresario muy amable, el cual tiene dos hijos de su primer matrimonio: Carlitos y Lisette. Sin embargo, Paola se siente aburrida con su vida como madre y como esposa, por eso decide irse a Cancún con su amante Luciano Alcántara. En Cancún conoce a Paulina Martínez, quien trabaja en el baño de damas de un restaurante elegante, y es abrumada por la carga económica que supone la enfermedad de su madre moribunda Paula. Paola se sorprende por el gran parecido que tiene con ella e intenta convencer a Paulina, para que asuma su identidad dentro de su familia, y ella poder escaparse para divertirse con su amante. Ese es el puntapié de una apasionate trama sobre la historia de dos gemelas que son separadas al nacer y tienen destinos totalmente diferentes.

En la pasada emisión de "Dancing with the stars", la actriz Gabriela Spanic trajo de vuelta a sus personjes de "Paulina" y "Paola" en el escenario, al montar una coreografía con la canción "La Usurpadora" del grupo Pandora, donde recrea la escena del baño donde las gemelas se ven por primera vez. En su cuenta de Instagram compartió un video con una parte de su performance.

Durante su baile Gabriela Spanic emanó dulzura, encanto, belleza y sensualidad. En una parte de dicho baile está caracterizada como "Paulina" mirando fijamente a un espejo, para posteriormente trasnformarse de "Paola". En su post en su feed de Instagram expresó:

Cabe mencionar que este baile lo llevó a cabo una semana después de la muerte de su mamá, la señora Norma Utrera, quien falleció el pasado sábado 17 de octubre a los 67 años de edad en la Ciudad de México, a consecuencia del cáncer que padeció durante un año. Anteriormente Gabriela Spanic habló sobre el fallecimiento de su progenitora, mencionando que logró despedirse de ella. Antes de salir al escenario del programa "Dancing with the stars", la actriz y su mamá tuvieron una videollamada.

Nadie sabía nada, no fue nada fácil. Mi mamá venía luchando con cáncer hace un año, el sábado (pasado) mis hermanos me avisaron, antes de salir al show, que mi mamá estaba muy mal, que me despidiera de ella y así lo hice. Me despedí de ella y falleció llegando a casa, tuve la oportunidad de despedirme.