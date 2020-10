Gabriela Spanic comparte la triste noticia de la muerte de su mamá Norma Utrera

La actriz Gabriela Spanic dio a conocer a través de sus redes sociales la lamentable muerte de su mamá, la señora Norma Utrera. En su feed de Instagram la también modelo publicó una serie de fotografías de su progenitora junto a esta sentido mensaje:

Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la mamá de Gabriela Spanic. Las fotografías que compartió la actriz en sus redes sociales, demuestran la hermosa relación que tenían y que se había fortalecido con el paso de los años. "Te envío un abrazote inmenso, solo los que perdemos a una madre sabe como se siente un corazón roto", le escribió la cantante Olga Tañón.

El productor de televisión Rodrigo Fragoso, amigo cercano de Gabriela Spanic, manifestó al respecto: "mi Gaby, solo tu y yo sabemos la historia con doña Norma, no sabes lo mucho que la apreciaba al igual que a ti y a tu familia. Te mando un abrazo en el alma y que Dios te bendiga y te de consuelo en estos momentos tan difíciles. Mis condolencias para ti, para mi Gabo, Daniela y Antonio y todos los familiares y amigos de doña Norma".

Gabriela Spanic expresó su sentir ante la muerte de su mamá. Foto: Instagram @gabyspanictv

Asimismo Rodrigo Fragoso publicó una fotografía junto a la mamá de Gabriela Spanic en su cuenta persona de Instagram, con el siguiente mensaje: "con la terrible noticia del fallecimiento de doña Norma Utrera, mamá de mi querida Gaby Spanic, no sabes cuanto lo siento amiga mia, te mando un abrazo en el alma y que Dios te bendiga en estos momentos tan difíciles".

Foto: Instagram @fragosomanager

Fans de Gabriela Spanic la consuelan

Los fans de Gabriela Spanic se han solidarizado con ella ante la triste noticia del fallecimiento de su mamá. El club de fans "Juntos con Gaby Spanic" manifestó en redes sociales: "así está escrito: 'ahora es un momento de tristeza para ti, pero te volveré a ver y te alegrarás, y nadie te quitará esa alegría', Juan 16:22. En la Palabra de Dios dice que debemos dar gracias al Señor por todo, pero, como humanos e imperfectos, sabemos que no siempre es fácil. A veces el corazón se hace pedazos, el alma llora, hay pérdidas, desilusiones, angustias, persecuciones y tantas otras cosas por las que hemos pasado en este mundo, pero nuestro Dios es misericordioso y nos comprende. ¿Sabes qué nos fortalece y conforta en los días luto? Es el Espíritu Santo y la certeza de que un día veremos a los que se han ido de allí en la eternidad, porque la muerte no es el fin de todo sino el comienzo de la vida eterna, en un lugar donde no hay dolor, ni lágrimas, ni angustias".

Estoy segura mi querida amiga y hermana Gabriela Spanic de que tu madre está en el lugar más hermoso, caminando en un gran jardín, sonriendo, feliz, sin sentir más dolor y sin recordar las cosas que quedaron atrás. Te admiro por la mujer fuerte que eres, porque incluso con el corazón roto ayer, le pediste a Dios fuerza y concluiste tu presentación de la manera más hermosa.

Gabriela Spanic en uno de sus cumpleaños junto a su mamá. Foto: Instagram @fragosomanager

El club de fans hizo referencia a la segunda participación de la actriz en el programa de televisión "Dancing with the stars" en Hungría.

"Estás atravesando el peor desierto de tu vida, el desierto de la pérdida, pero calma tu corazón, porque todo desierto tiene un final y pronto solo serán recuerdos, buenos y hermosos recuerdos en tu memoria. Siéntete abrazada por mis palabras, como te dije ayer: 'estoy lejos pero mi corazón y mis oraciones están contigo'. Como siempre te hablo, tu victoria es mi victoria, entonces, tu dolor es mi dolor, tu desierto es mi desierto".