Gabriela Spanic con cuerpazo se quiere operar las lonjitas

La venezolana Gabriela Spanic de 47 años de edad está mejor que nunca en estos momentos, ya que tiene el cuerpazo de una verdadera diosa, pero ella tiene una inconformidad con su cuerpo.

Resulta que la actriz quiso quitarse por medio de una cirugía estética la famosa lonjita de la parte baja de la espalda, pero debido a la pandemia no pudo.

Estas cositas que no se pueden quitar porque yo tengo bonita cintura, tengo mi abdomen marcado, pero estas cositas que no se puedes quitar detallitos, pero me dio el Covid ese fastidioso y no me pudieron operar...", señala la famosa Usurpadora.

Para quienes no lo saben Gabriela Spanic tiene tremendo cuerpazo gracias al ejercicio y una buena alimentación, pues le gusta verse bien.

Otra de las cosas que notaron los fans de Gabriela Spanic durante la entrevista que hizo para el programa Hoy es que se le ve muy animada por regresar a las telenovelas.

Además Gabriela Spanic aprovechó para decir que los haters que la atacan no tienen nada que hacer, pero la tienen sin cuidado.

"Noo por favor ya no lo hagas ya viste como quedaste", "Si claro que sigue super linda. Bendiciones a Gaby Spanic", "Hola Gaby!!! Besos desde Hungría", le escriben sus seguidores.

