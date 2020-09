Gabriela Spanic con falda de colegiala y mirada sexy derrite a todos

Gabriela Spanic, la eterna Usurpadora de 46 años de edad, sigue conquistando las redes sociales y lo hizo gracias a una sección de fotos con falda de colegiala, con la cual dejó a sus miles de fans sin aliento, ya que se miraba como una verdadera diosa con el outfit escolar.

Buenos días mis ángeles amados. Feliz jueves para ustedes, hoy es día de TBT pero tengo tantas cosas buenas y nuevas que compartir con ustedes que mejor no recordamos nada más por hoy, escribió Gabriela Spanic en su foto, la cual alcanzó más de 9 mil likes.

Una chamarra de mezclilla, blusa básica en color en color blanco y una falda de colegiala, fueron la combinación perfecta para que Gabriela Spanic causara todo tipo de reacciones en sus redes sociales, pues es un hecho que la actriz originaria de Venezuela, siga teniendo pretendientes, aunque al parecer a la exreina de belleza no le interesa un romance en estos momentos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hermosísima Gaby, tu como los buenos vinos pasa el tiempo y mejor", "Feliz jueves mi Gaby bella, pareces tener 20 añitos. Te ves hermosísima bellísima todo una REINA mi vida. Te amo a tiempo, total", "Que siempre sea así, solo cosas buenas en tu vida. Te lo mereces, luchaste duro para llegar hasta aquí y deseo desde el fondo de mi corazón que el éxito siempre te acompañe. Dios te bendiga. Te amo a Tiempo", le escriben a Gabriela Spanic.

En otra foto Gabriela Spanic aparece posando muy sensual en un balcón, con una mirada muy seductora y mandó otro mensaje, pero esta vez fue destinado a sus amigos de la prensa a quienes siempre les agradece el haberla apoyado en su carrera, desde que llegó a México.

Gabriela Spanic con su sexy falda de colegiala/Instagram

A mis ángeles amados de la prensa les debo tanto, les agradezco su cariño, su apoyo, su incondiconalidad, su respaldo en estos más de 30 años en los medios. Recientemente he recibido invitaciones para entrevistas de muchísimos países, algo que me honra y agradezco profundamente. Por eso mañana estaré realizando una rueda de prensa vía zoom con ustedes para conversar de todas las bendiciones que están ocurriendo en mi vida, escribió Gabriela Spanic.

Pero eso no es todo lo que llamó la atención de los fans de Gabriela Spanic, ya que subió un video, donde recordó a la inmortal Jenni Rivera, con una de sus canciones, se trata del tema de Los Ovarios, donde deja en claro que le gustó mucho la letra de sus canciones.

Para los que no saben, Gabriela Spanic ha sido considerada como una mujer de temperamento fuerte que no le teme a nada ni a nadie, pues siempre se ha enfrentado a las personas que hablan mal de ella, uno de sus batallas más recientes fue en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, pero ella perdió la demanda.

Gabriela Spanic en cuestión de polémica no se mide, pues ha estado problemas, no solamente con Gustavo Adolfo Infante, sino también con la misma Lucero, con quien trabajó en la telenovela Soy Tu Dueña, donde señaló que la cantante no es la persona que todos piensan que es.

Actualmente Gabriela Spanic sigue vigente en el mundo del modelaje y la actuación, pero muchos de sus fans quieren verla de inmediato en nuevos proyectos, como en una serie de televisión, pues aseguran que Gabriela Spanic haría un excelente papel.