Gabriela Spanic impacta con imagen de cómo lucía en bikini a sus 19 años de edad

México. Seguramente los fans de Gabriela Spanic, actriz oririginaria de Venezuela y quien radica en la actualidad entre Estados Unidos y México, se habrán quedado con el "ojo cuadrado" al ver en Facebook una imagen de ella en la que aparece posando en bikini cuando tenía 19 años de edad.

Gabriela Spanic, quien actualmente tiene 46 años de edad, lucía increíblemente bella en su juventud, así puede verse en la imagen que coloca la cuenta Miss México News y corresponde al momento en que la guapa actriz participó como Miss Guarico durante la competencia de Miss Venezuela 1992 .

Y varios fans a través de sus comentarios en Facebook, luego de ver la imagen del pasado y presente de Gabriela, comentan que ha cambiado bastante físicamente; otros le expresan que sigue igual de bella y otros más le dicen que se dañó su cara.

Desafortunadamente Gabriela Spanic, quien es hermana de la también actriz Daniela Spanic, como Miss Guarico durante la competencia de Miss Venezuela 1992 no logró clasificación, pero eso marcó lo que fue el inicio de su carrera como actriz en el mundo de las telenovelas.

Entre las primeras apariciones que tuvo en ellas sobresale Morena Clara, donde interpretó a la villana Linda Prado, y eso le valió para demostrar que tenía madera de actriz, por lo que la llamaron de otras producciones para seguir desempeñándose como tal.

En 1994 logra su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura 2 años al aire en Venezuela gracias a su éxito nacional e internacional y de esa manera se convierte en una de las telenovelas más largas del país.

Todo por tu amor representó para Gabriela su último trabajo realizado en Venezuela porque luego decide viajar a México para buscar abrirse camino también en las telenovelas.

Según Wikipedia, es en 1998 cuando llega a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional y la cual protagonizó con Fernando Colunga.

Pero las puertas se le abren también a nivel internacional y en Telemundo consigue protagonizar otras telenovelas como La Venganza, Prisionera y Tierra de pasiones, entre 2002 y 2006, luego en México aparece en otras como Emperatriz y Soy tu dueña, esta última transmitida durante 2010 y actualmente en retransmisión por canal 2 de Televisa.

Gabriela Spanic pierde demanda en México



Gustavo Adolfo Infante le ganó una demanda a Gaby Spanic, y esta deberá pagarle 400 mil pesos, por lo que en días pasados le mandó decir a través de su programa De Primera Mano: "Gaby, págame lo más pronto porfavor."

Infante tomó dijo al aire que el dinero será destinado para una noble causa. No quiere el dinero ni para él, ni para su abogado, aclara en su programa de televisión que conduce junto a Mónica Noguera en Imagen Televisión, entre semana.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México absolvió al periodista Gustavo Adolfo Infante de la demanda que en noviembre de 2019 interpuso Gaby Spanic en su contra.

Spanic demandó a Gustavo por supuesto daño moral, luego de que filtrara un audio de ella hablando mal de Lucero, pero la demanda no procedió, explicó el abogado de Infante, además dijo que en la vida no hay que promover demandas cuando no se tiene la razón y eso es lo que la actriz hizo.