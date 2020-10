Gabriela Spanic opaca a Shakira al bailar "Hips don´t lie" en el programa Dancing with the stars

La hermosa Gabriela Spanic se encuentra en Hungría (país ubicado en Europa) participando en el programa de baile "Dancing with the stars" de la cadena TV2. La actriz venezolana recordada por su doble protagónico en "La Usurpadora", causó gran sensación en su primera participación en el escenario de este concurso al lado de su compañero, el bailarín profesional Andrei Mangra.

"Mis ángeles que bendición ser parte de este gran proyecto 'Dancing with the stars' de TV2. Gracias a este hermoso país, Hungría, por su recibimiento y a todos ustedes por su gran cariño", manifestó Gabriela Spanic en uno de los post en su feed de Instagram tras su primera participación.

La actriz de telenovelas y su compañero Andrei Mangra sacaron sus mejores pasos de baile al son del conocido y exitoso tema "Hips don´t lie" de Shakira. Las caderas de la cantautora originaria de Barranquilla, Colombia, no mienten...y las caderas de Gabriela Spanic, tampoco. La venezolana dejó más que sorprendidos a todo el público con sus sensuales pasos de baile, además de esas energía que irradiaba en el escenario del programa "Dancing with the stars".

"Estuviste espectacular, bailaste como debiste, ahora solo queda esperar a tu otro baile que será igual o más espectacular", "mis aplausos de todo corazón", "fue el mejor baile que vi, se vio baile, esfuerzo, me encantó", "fueron la mejor pareja en la pista", "wow tan hermosos, tienen una preciosa química, mucha suerte en el programa", "divina mi reina", "excelente pareja de baile, hay mucha química entre ustedes y para mí fueron la mejor pareja, te amo a tiempo mi reina hermosa, bendiciones y éxitos", "soy húngaro, me avergüenza la forma en que te tratan, estás llena de sonrisas y amabilidad ❤️ Eres hermosa, buena suerte, eres la mejor, te amamos", son algunos de los muchos mensajes que Gabriela Spanic ha recibido a través de redes sociales luego de su debut en "Dancing with the stars".

En otra de sus publicaciones en su cuenta de Instagram (donde tiene casi 2 millones de seguidores), la hermosa actriz, modelo y ex reina de belleza, expresó:

Dimos el alma y el corazón en el escenario, ha sido una gran experiencia junto a mi querido Andrei Mangra.

Gabriela Spanic ha causado sensación. Foto: Instagram @gabyspanictv

Gabriela Spanic la única latina en "Dancing with the stars"

Cabe mencionar que Gabriela Spanic viajó a Hungría junto con su hijo Gabriel de Jesús, de quien recibe todo el apoyo en cada uno de sus proyectos. Junto a una fotografía que se tomó con su hijo en el backstage del programa húngaro "Dancing with the stars", la actriz manifestó: "anoche estuvo en el público en mi estreno de 'Dancing with the stars' el amor de mi vida, díganme ustedes si se ve guapo, o muy guapo...tengo esa duda".

Para Gabriela Spanic "es un honor ser la primera latina a la que invitan a un programa de esta magnitud, que se va a ver en casi toda Europa del Este. Lo único que te puedo decir es que me están tratando como una reina y me siento muy honrada y muy feliz", expresó la actriz en una entrevista para People en Español. Asimismo la actriz venezolana habló sobre la dinámica de este programa: "antes de empezar el show uno tiene que tener por lo menos 80 horas de ensayo y como yo llegué hace un mes las otras parejas ya llevan más tiempo que yo ensayando, pero le estoy echando muchas ganas y mi bailarín es espectacular, toda mi vida he hecho ejercicio, así que eso ayuda".

Le estoy echando un camión de ganas, cada pareja monta su coreografía. Hay un coreógrafo general que checa cómo vamos, pero el bailarín profesional de cada pareja es el que monta la coreografía y se pone de acuerdo con la estrella, es un trabajo en equipo.