Gabriela Spanic pierde demanda con Gustavo Adolfo Infante; esto debe pagar

México. La actriz Gabriela Spanic pierde demanda legal que interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, y tendrá que pagar mucho dinero. De acuerdo a información en el programa De Primera Mano, emitida por el propio Infante, Antonio Beceiro, su abogado, le hizo saber sobre el triunfo.

Ya salió la resolución de la apelación de Spanic (Gabriela) donde vuelves a ganarle”, le dice el abogado a Gustavo Adolfo Infante, quien durante 2019 fue demandado por la actriz ante un supuesto "daño moral" que le causó.

La defensa del periodista Gustavo Adolfo Infante ganó la apelación que interpuso la actriz Gabriela Spanic ( originaria de Venezuela) en la demanda por supuesto “daño moral” que ella propició en contra del conductor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Beceiro explicó en De Primera Mano con lujo de detalle que Gabriela interpuso seis apelaciones y se ganaron las seis. "Se ganó de forma unánime en la que resuelven tres magistrados en que el “daño moral” que alegaba Gabriela Spanic no correspondía”, señala Beceiro.

Desde el punto de vista del abogado, Spanic, quien forma parte de la telenovela Soy tu dueña, la cual se retransmite actualmente por canal 2 y protagonizan Lucero y Fernando Colunga, en la vida no hay que andar promoviendo demandas cuando no tienes la razón y eso es lo que la actriz hizo.

Y sería mucho dinero lo que la famosa pagará, al haber perdido la demanda que entabló.

En la primera instancia ante un juez cuando perdió la demanda, allí no había gastos. Ahora, luego de tantas apelaciones que perdió y por todo el tiempo que hizo perder se le va a reclamar los gastos”, dice el abogado.

Mich Ruvalcaba, Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera, conductores de De Primera Mano. Foto de Instagram

Será alrededor de unos 400 mil pesos lo que Spanic tendrá que pagar. Infante menciona en su programa que no hubiera querido llegar a esta instancia y desde le primer día dijo que no quería problemas con Gabriela, sin embargo ella insistió. Pese a que ella pedía un perdón y una remuneración económica, él dijo que no.

El origen de la demanda de Spanic a Infante

El supuesto problema entre Gabriela y Gustavo Adolfo Infante se remonta a 2019 , cuando se dieron a conocer unos audios en los que se escucha que Spanic supuestamente habla mal de Lucero. Se refiere a ella como una persona envidiosa, entre otras cosas.

Manda a la gente a jod… Ella trata de ser la más linda, la más nice y nadie le cree un coñ…” se le escucha decir a Gabriela, entre otras cosas.

Y sobre lo anterior, Gustavo Adolfo Infante habría expresado que no hay comparación entre el trabajo como actrices entre Lucero y Gabriela, ya que tienen carreras muy diferentes, y ello desató una serie de declaraciones entre Infante y Spanic. Esta se molestó mucho con el periodista, al grado de señalarlo como la persona que destruyó su carrera artística, y por eso lo demandó.