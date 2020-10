Gabriela Spanic pudo despedirse de su mamá, antes de salir al escenario de "Dancing with the stars"

El pasado fin de semana la actriz Gabriela Spanic dio a conocer la muerte de su mamá, la señora Norma Utrera. "Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos", expresó en un post en su cuenta de Instagram, donde además compartió una serie de fotografías de su progenitoria.

Daniel Ferrer Cubillán, mánager de Gabriela Spanic, emitió un comunicado de prensa mencionando que la señora Norma Utrera, falleció en la Ciudad de México a consecuencia del cáncer que padecía desde hace ya un tiempo. La actriz venezolana se encuentra en la ciudad de Budapest, capital de Turquía, participando en el programa "Dancing with the stars". Por la distancia, la actriz no tenía la manera de llegar a tiempo para darle el último adiós a su hermosa madre. En el comunicado se menciona lo siguiente:

Gabriela en compañía de su familia estuvieron en todo momento al lado de su madre, en el proceso de recuperación durante meses, sin embargo, tras una notable mejoría, el pasado sábado 17 de octubre la señora Norma, a sus 67 años abandonó el plano terrenal para irse al descanso eterno.

Gabriela Spanic recibió la noticia de la muerte de su mamá, tras su presentación

De acuerdo con el mánager de Gabriela Spanic, la actriz tuvo una videollamada con su mamá Norma Utrera antes de salir al escenario del programa "Dancing with the stars" de la televisión húngara. Lamentablemente una hora después de esta videollamada, la también modelo recibió la noticia de la muerte de su progenitora.

Ante el notable deterioro de salud de su mamá, Gaby valientemente a través de una videollamada logró despedirse de la mujer más importante de su vida, minutos antes de salir a escena en el espectáculo 'Dancing with the stars', con una fortaleza admirable, con el alma y el corazón al lado de su familia, pero su cuerpo dando todo arriba del escenario.

"Una hora después de concluido el show recibió la noticia de que su mamá ya no estaba entre nosotros físicamente; fue imposible que la actriz pudiera acompañarla el día de ayer domingo 18 de octubre, en su última morada. Gabriela continuará con sus compromisos en Budapest. Agradecemos enormemente sus manifestaciones de cariño y sinceras condolencias, pero pedimos encarecidamente su comprensión al entender que la artista antes de ser una figura pública, es un ser humano que siente, sufre y padece lo que está viviendo".

Por su parte, Gabriela Spanic agradeció personalmente por todas las muestras de apoyo que ha recibido, ante la muerte de su mamá. "Mis ángeles amados, gracias por cada uno de sus mensajes, me llenan de amor y paz. Suscribo cada palabra de este comunicado de mi manager, es la única verdad. Mi familia y yo hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos por nuestra madre, la acompañamos cada día y junto a mis hermanos, pudimos despedirnos de ella, en mi caso justo antes de salir al show. Ahora ella está en el reino de Dios, los amo a tiempo".

Las fotografías que compartió la actriz en sus redes sociales el pasado fin de semana, demuestran la hermosa relación que tenían y que se había fortalecido con el paso de los años. "Te envío un abrazote inmenso, solo los que perdemos a una madre sabe como se siente un corazón roto", le escribió la cantante Olga Tañón.

El productor de televisión Rodrigo Fragoso, amigo cercano de Gabriela Spanic, manifestó al respecto: "mi Gaby, solo tu y yo sabemos la historia con doña Norma, no sabes lo mucho que la apreciaba al igual que a ti y a tu familia. Te mando un abrazo en el alma y que Dios te bendiga y te de consuelo en estos momentos tan difíciles. Mis condolencias para ti, para mi Gabo, Daniela y Antonio y todos los familiares y amigos de doña Norma".