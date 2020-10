Gabriela Spanic recibe de Andrei Mangra, un bello gesto ante la muerte de su mamá

La actriz venezolana Gabriela Spanic no solo ha recibido todo el apoyo y amor de su hijo Gabriel de Jesús, durante estos días difíciles ante la lamentable muerte de su mamá Norma Utrera, sino también de todo su público y muy especialmente de su compañero de baile "Dancing with the stars", Andrei Mangra.

En un video que Gabriela Spanic compartió en sus redes sociales, habló sobre la reciente muerte de su mamá, la señora Norma Utrera, mencionando que logró despedirse de ella. Como se recordará, la actriz está en Budapest, Hungría participando en "Dancing with the stars". Antes de salir al escenario del programa, la actriz y su mamá tuvieron una videollamada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nadie sabía nada, no fue nada fácil. Mi mamá venía luchando con cáncer hace un año, el sábado (pasado) mis hermanos me avisaron, antes de salir al show, que mi mamá estaba muy mal, que me despidiera de ella y así lo hice. Me despedí de ella y falleció llegando a casa, tuve la oportunidad de despedirme.

En este mismo video compartido por la hermosa actriz venezolana, podemos ver que su amigo Andrei Mangra trata de darle un poco de alegría a Gabriela Spanic, ante la tristeza por la muerte de su mamá. El bailarín profesional entra al cuarto donde estaba la actriz, para sorprenderla con un lindo detalle, unas flores. Las palabras estuvieron de sobra. Gaby se conmovió mucho por el lindo gesto de Andrei, a quien de inmediato abrazo sin poder evitar algunas lágrimas. "Te quiero mucho", le dijo.

En uno de sus post en su feed de Instagram, Andrei Mangra expresó tras el fallecimiento de la mamá de Gabriela Spanic, "una hora antes del programa en vivo del sábado (17 de octubre), Gabriela recibió una llamada de México, que su madre podría morir en cualquier momento".

Sin embargo, ella pisó ese escenario y lo hizo excelente. Lamentablemente, su madre murió esa noche. Quiero desearle a Gabriela mis más sinceras condolencias por su pérdida, pero también mi enorme aprecio por subir a ese escenario y mezclarlo. ¡Descansa en paz Norma!

Foto: Instagram @andreimangra

Gabriela Spanic agradece todas las muestras de afecto

Hace unos días Daniel Ferrer Cubillán, mánager de Gabriela Spanic, emitió un comunicado de prensa mencionando que la señora Norma Utrera, falleció en la Ciudad de México, a consecuencia del cáncer que padecía desde hace ya un tiempo. Por la distancia, la actriz no tenía la manera de llegar a tiempo para darle el último adiós a su hermosa madre. En el comunicado se menciona lo siguiente: "Gabriela en compañía de su familia estuvieron en todo momento al lado de su madre, en el proceso de recuperación durante meses, sin embargo, tras una notable mejoría, el pasado sábado 17 de octubre la señora Norma, a sus 67 años abandonó el plano terrenal para irse al descanso eterno".

Ante el notable deterioro de salud de su mamá, Gaby valientemente a través de una videollamada logró despedirse de la mujer más importante de su vida, minutos antes de salir a escena en el espectáculo 'Dancing with the stars', con una fortaleza admirable, con el alma y el corazón al lado de su familia, pero su cuerpo dando todo arriba del escenario.

"Una hora después de concluido el show recibió la noticia de que su mamá ya no estaba entre nosotros físicamente; fue imposible que la actriz pudiera acompañarla el día de ayer domingo 18 de octubre, en su última morada. Gabriela continuará con sus compromisos en Budapest. Agradecemos enormemente sus manifestaciones de cariño y sinceras condolencias, pero pedimos encarecidamente su comprensión al entender que la artista antes de ser una figura pública, es un ser humano que siente, sufre y padece lo que está viviendo".