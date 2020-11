Gabriela Spanic se inspira en la dislexia que padece, para su nuevo baile en "Dancing with the stars"

Gabriela Spanic se ha convertido en toda una sensación en el programa de la televisión húngara "Dancing with the stars", donde la hemos visto mover sus caderas al son de una de las conocidas canciones de Shakira e incluso, el público disfrutó anteriormente de su baile inspirado en la telenovela que protagonizó en México en 1998, "La Usurpadora". En la reciente emisión de este show, la hermosa actriz venezolana y su compañero, el bailarín profesional Andrei Mangra, llevaron a cabo un baile inspirado en la dislexia.

En la nueva emisión del programa "Dancing with the stars", Gabriela Spanic y Andrei Mangra montaron una coreografía para la canción "Bring me to life (tráeme a la vida), sencillo debut de la banda de rock estadounidense Evanescence. Dicha canción fue lanzada en el 2003 y forma parte del álbum "Fallen". En su feed de Instagram la actriz venezolana compartió un video con un fragmento del baile que llevaron a cabo: "acá está parte del show que presentamos inspirado en la dislexia2, expresó.

¿Qué es la dislexia?

Es un trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer. La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión; algunos de los síntomas son:

El retraso para aprender a hablar y leer.

La dificultad para aprender nuevas palabras.

La mayoría de los niños con dislexia puede salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada.

En una parte del video compartido por la actriz de telenovelas, podemos ver a unas niñas burlándose de Gabriela Spanic, ya que el personaje que interpreta en su baile padece dislexia. Sus compañeritas de clases de burlan de ella por sus dificultades para leer. Cabe mencionar que en la vida real, la ex reina de belleza padece este trastorno.

"Te amamos tanto nuestra reina, eres la mejor", "vamos Gaby, estás dándolo todo. Sigue sacando a la 'Paola Bracho' de adentro. Besos, te admiro mujer bellísima y profesional", "maravillosa", "que pasada Gaby, preciosa actuación, un 10 a ti y al chico que baila contigo. Un abrazo desde España", son algunos de los comentarios que ha recibido la bella venezolana por su reciente baile en "Dancing with the stars".

Gabriela Spanic abrió su corazón ante la dislexia que padece

El año pasado Gabriela Spanic compartió un profundo escrito en sus redes sociales, donde habló sobre su dislexia. "Actualmente mi percepción de la nueva generación de actores, me ha causado un gran asombro. Bien es cierto que el tiempo pasa y muchos piensan que las cosas cambian, yo Gabriela Spanic no comulgo con este nuevo concepto de la industria del entretenimiento de lo natural', simplemente me parece un estado de confort, pertenezco a la 'vieja guardia', una generación disciplinada".

En aquella ocasión contó a sus fans los esfuerzos que tuvo que llevar a cabo para ser actriz. "Recuerdo que al mismo tiempo de estudiar Psicología, estudiaba actuación, voz y dicción, expresión corporal, teatro experimental de improvisación, pelea y combate para cine y tv, artes escénicas, etc. Muchas ramas del arte actoral y espiritual, ambas conjugan una fuerza inquebrantable para el actor. Desde que empecé en este medio como extra (entiéndase bien de adorno floral en el set) aprovechaba esa gran oportunidad para percibir las cámaras, las luces, la dirección, lo observaba y estudiaba todo".

A pesar de mi dislexia que es un trastorno del aprendizaje y que esta patología, por llamarlo de alguna forma, no tiene cura, para mí, aprender se me dificultaba más que a cualquier otra persona. Pero nuestra inteligencia va más allá de cualquier anomalía humana y sin querer desde niña me llamó la atención actuar que es uno de los mejores bálsamos para los disléxicos.