Gabriela Spanic sube video cuando posó en una revista para caballeros

Gabriela Spanic de 47 años de edad, tiene paralizadas a las redes sociales, pues recordó cuando posó radiante para una revista de caballeros donde la venezolana se ve como un tremendo mujerón, pues desde la década de los noventa la mujer siempre ha desatado la locura con sus atributos, es por eso que más de uno se queda con el ojo cuadrado al verla en el video.

Resulta que Gabriela Spanic, compartió un detrás de cámara donde se le ve muy radiante a la actriz pues aparece con diversos vestuarios, los cuales van desde ropa de encaje hasta, hasta vestidos de tele transparente con los cuales la famosa Usurpadora se ve muy guapo eso sin contar el glamoroso maquillaje que usó para la sesión de fotos la cual tuvo mucho éxito, pero lo que asombra a sus fans es la pequeña cintura que se carga, pues se le ve mejor que a la de cualquier veinteañera.

Y es que desde el éxito que tuvo Gabriela Spanic en la telenovela de La Usurpadora, donde encarnó a la villana Paola Bracho, la venezolana se convirtió en la fantasía de toda una generación, por lo que verla posar en una revista para caballero hizo que todo mundo se emocionara, pues la también cantante apareció como Dios la trajo al mundo, aunque evitó esta parte, pues no quería que Instagram la censurara.

"Ay Gaby, todas las veces que publicas algo yo me pongo nerviosa pensando que es la sorpresa te amo", "Perfecto !!! Hermoso de la cabeza a los pies, 0 defectos", "Te ves como una diosa, Gaby! Muy linda", "Fuiste,eres y serás siempre un monumento de mujer!! @gabyspanictv", "Lo mejor que he visto. Ojalá algun dia vuelvas a posar para la revista h", le escribieron a Gabriela Spanic en la foto.

Para quienes no lo saben Gabriela Spanic siempre ha tratado de mantener un físico sano, pues como cualquier mujer que vive de su espectacular figura en especial para el mundo de las telenovelas, pues quiere seguir haciendo varios protagónicos, es por eso que no se descuida para nada, pero eso no es todo, pues la piel de su rostro es de impacto.

En muchas ocasiones los fans de Gabriela Spanic le han pedido que les pase tips de belleza para tener una piel saludable, pero ella los ha evitado, pues la modelo es una mujer tan vanidosa que no está para nada de acuerdo en compartir sus secretos de la eterna juventud, por si fuera poco tiene un porte único y te diremos por qué.

Tras el éxito que ha tenido en varias televisoras, la actriz decidió mantener ese porte de mujer glamorosa a quien nunca la veremos en fachas, pues Gabriela Spanic por lo regular aparece con vestidos muy elegantes, sin mencionar algunos accesorios que adornar su cuello, como collares con los cuales parece una verdadera reina de bellas.

Para quienes no lo saben Gabriela Spanic está a punto de regresar al mundo de las telenovelas con el proyecto titulado Si Nos Dejan, donde el público se emocionó al escuchar el gran regreso de la artista al mundo de las telenovelas, pues desde hace tiempo no se sabía nada de ella, pues estaba en otros asuntos, además se encontraba fuera del país realizando un reality show.

Hoy debuto, hoy voy a conocer a mis compañeros, hoy voy a hacer las primeras escenas, estoy muy agradecida con todos, la producción es extraordinaria y también gracias a Televisa porque es mi casa, estoy de vuelta a mi casa, dijo Gabriela Spanic en el programa Hoy.

