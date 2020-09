Gabriela Spanic una mujer sexy y de carácter muy fuerte

Gabriela Spanic de 46 años, siempre ha sido considerada una mujer sexy, pero con un carácter fuerte, pues muchas personas que han trabajado con ella, han hablado del temperamento que tiene la mujer originaria de Venezuela que en más de una ocasión ha estado en el ojo del huracán.

Como algunos sabrán Gabriela Spanic ha tenido disputas con varios famosos, el más reciente fue con el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien había sido demandado por Gabriela Spanic por haberla difamado, pero ella perdió la demanda, por lo que tuvo que pagarle la cantidad de alrededor 400 mil pesos a Gustavo Adolfo Infante.

Pero el escándalo no solo va dirigido a Gustavo Adolfo Infante, pues en una ocasión Gabriela Spanic, se le fue con todo a Lucero, con quien trabajó en la telenovela Soy Tu Dueña, donde la guapa mujer señaló que Lucero no es la mujer dulce que aparenta frente a las cámaras, incluso se filtró el audio donde Gabriela Spanic habla mal de Lucero.

Otra de las veces en que se pudo ver que Gabriela Spanic es una mujer de carácter fuerte, fue en la competencia de Baila Si Puedes, donde dejó la competencia, ya que no le pareció justo que la volvieran a sentenciar, pues según ella, dio lo mejor que tenía para ser una de las mejores, pero no logró deslumbrar a los jueces, lo que causó su inconformidad.

En otro episodio Gabriela Spanic conoció a un fotógrafo, quien después se convirtió en su amigo, pero aunque este ahora es su amigo, explicó como fue trabajar con ella la primera vez que la conoció, ya que estaba lleno de nervios por el carácter que tenía.

"Así fue nuestra historia: La conocí hace poco más de 2 años en unos de los hermosos paraísos de #Mexico #Acapulco, me contrataron para hacer una campaña de ropa, llegamos a nuestra locación, una mansión increíble...Yo ansioso, sudaba más de la cuenta y apenas apareció esa hermosura caribeña, zaz!! Comencé a sudar de más...Su voz, sus ojos verdes imponentes, melena catira (güera) que deslizaba su escultural cuerpo...Imponía demasiado, aunque temblaba de nervios, me armé de valor para que no lo notara, comenzamos a trabajar y no lo podía creer, finalmente tenía posando frente a mi lente a una de las estrellas más importantes de América y mi país...Pedía ver resultados de los disparos en el display de la cámara y aunque no es nada confiable lo que allí se ve y pocos fotógrafos lo muestran, no podía negarme...ella quería verlo y negarme sería una total y absoluta grosería, además después de haberse cumplido mi sueño, todo lo que ocurría en esa producción era para mi simplemente perfecto!", fue la historia del ahora amigo de Gabriela Spanic.

Pero con quien Gabriela Spanic se peleó a muerte incluso se dice que hasta su madre salió perjudicada, fue el pleito que tuvo con su hermana gemela, Daniela Spanic, con quien duró varios años enojada y al parecer dicho problema comenzó por el matrimonio de Daniela Spanic, el cual no le gustaba de todo a Gabriela Spanic, aunque años después volvieron hacer las pases.

Hoy en día Gabriela Spanic se encuentra realizando nuevos proyectos y para muchos de sus fans sigue siendo una mujer con mucha belleza, pues siempre ha cuidado su imagen como figura pública es por eso que sus fotos hablan por si solas.

"Tu naciste para brillar y triunfar por el mundo.. CASO CERRADO", "Hermosa mi amor, que Dios te bendiga siempre mi reina", "Hermosa siempre te veo en tierra de pasiones desde Paraguay saludos", "Te ves guapísima como siempre que tengas un excelente día está hermoso tu vestido @gabyspanictv", "Hermosaaa la mejor actriz del mundo", le escriben a Gabriela Spanic en Instagram.

Cabe mencionar que uno de los papeles más populares en su carrera como actriz, fue en la telenovela La Usurpadora en 1998, donde interpretó a la legendaria Paola Bracho, uno de los personajes más populares de la pantalla chica.