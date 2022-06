Gabriela de la Garza da vida a una madre compleja en 'La vida en el silencio'

Sinaloa, México. Este próximo viernes llega la nueva película mexicana La vida en el silencio, donde la actriz Gabriela de la Garza da vida a una madre cuyas decisiones está segura generarán polémica entre el público. “Es una mujer que asume consecuencias en sus decisiones, que no solo le afectan a ella, sino a toda la familia y que van a ser seguramente criticadas, pero que espero abonen a una conversación y a una postura más empática de nuestros espectadores frente a esta vida a la que se enfrenta una familia con un chiquito con autismo”, detalla vía telefónica.

Personaje complejo

En La vida en el silencio, que llega a Amazon Prime Video, Gabriela de la Garza interpreta a la madre de Sam, un pequeño de 10 años que padece autismo. “De repente puede ser muy fácil para nosotros juzgar, sin saber por lo que pasa, sin saber lo que tienes qué hacer, sin conocer de qué forma cambia sus vidas de un momento a otro. Si de por sí teniendo hijos sin ninguna condición de ese tipo resulta un reto, tu vida cambia y tienes que organizar tu vida entorno a ellos y tus actividades, imagínate ahora con un chiquito con una condición diferente, el reto se vuelve mucho más grande”.

La mexicana dice que su personaje es una mujer con muchas aristas y capas, y que no quería que fuera a ser la villana de la historia, “sino que el público la entendiera como un ser humano con grandes limitaciones”.

Aunque De la Garza no ejerció su segunda carrera que es la psicología, precisa que sí le hizo tener idea de lo que significa el autismo. Asimismo, pudo prepararse en asesorías con Carolina Campos. “(Carolina) es una eminencia de una institución en el autismo en México, que tiene varios libros publicados e irónicamente no fue para este proyecto sino para otro que no se hizo cuando tuve sus asesorías, pero que cuando empecé este proyecto tuve la oportunidad de regresar a esos apuntes y recordar toda la información que me dio y, por supuesto, con trabajo con nuestro director Rodrigo Arnaz”.

Las lecturas previas a la filmación, el analizar el texto y los personajes, así como comentar el tema ayudó mucho para que todo se reflejara en pantalla, explica la actriz. “Es una historia preciosa, envuelta en música, muy emotiva, muy conmovedora y con un trabajo serio de investigación detrás. Es una historia que no sucumbe a la presión de ser contada de manera comercial, es una historia que tiene un ritmo particular y es un cine muy personal, muy de culto, muy independiente también”.

Trayectoria a su gusto

Gabriela de la Garza ha aparecido en diferentes televisoras y servicios de streaming, así como en muchas películas. Revela que su carrera se ha construido a base de muchos ‘no’, pero siempre tratando de ser fiel a lo que quiere hacer.

“Son muchas cosas que no he aceptado porque me gusta serle fiel al camino que quiero seguir, porque me gusta involucrarme en historias que tengan un sentido, que trabaje con gente profesional, con gente con la que me voy a divertir, que no lo voy a sufrir, gente que me vaya a sumar, que me vaya a enseñar, que me vaya a hacer crecer, no solo personal sino profesionalmente hablando. Ha sido difícil, sí, en muchos momentos. Creo que en la medida de lo posible lo he logrado. Por supuesto que hay proyectos que se han tenido que hacer porque una tiene que seguir pagando las cuentas, pero en la medida de lo posible creo que lo he logrado y se puede ver en mi trayectoria”.

Por otra parte, invita a ver la puesta en escena Dos locas de remate, comedia de humor negro en la que comparte créditos con Susana Zabaleta. La obra se presenta viernes, sábado y domingo, en el teatro Libanés, en la Ciudad de México, cada 15 días, pues alternan con otra obra de teatro.