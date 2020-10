Gabriella Cataño Salinas, la bella hija de Jorge Salinas y Adriana Cataño que arrasa con su belleza

Entre 1992 y 1995 el actor mexicano Jorge Salinas estuvo casado con la presentadora colombo-americana Adriana Cataño; fruto de su matrimonio se convirtieron en padres de Gabriella Cataño Salinas, quien recientemente festejó su cumpleaños número 25. "Hoy mi tesoro más grande cumple 25 años, feliz cumpleaños mi princesa, gracias por escogerme cómo tu madre. Que Dios siga guiando cada uno de tus pasos y que continúes tu hermosa vida llena de salud, paz, abundancia, amor y mucha felicidad, te adoro preciosa", fue uno de los mensajes que su mamá le dedicó en su feed de Instagram.

Gabriella Cataño Salinas se ha convertido es modelo, influencer, actriz y conductora de televisión; la hermosa joven sigue no solo los pasos de papá Jorge Salinas, sino también de su mamá Adriana Cataño. La también blogger conduce el segmento "Quiero ese look" del programa "Top de estilo", que se transmite a través de ¡Hola! TV.

La hija de Jorge Salinas, egresada de la carrera de Psicología, suele compartir en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 50 mil seguidores su estilo de vida. Gabriella Cataño Salinas debutó en el cine en diciembre de 2019, en la cinta "Cuento de Navidad".

El actor Jorge Salinas fue un padre ausente en la vida de Gabriella Cataño Salinas, sin embargo, hoy en día mantienen una buena relación. Hace unos meses en una entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la bella modelo dijo sobre el papel de madre y padre que su progenitora tuvo que asumir: "mi mamá me ha criado de una forma espectacular; ella ha sido mamá y papá durante toda mi vida. Me ha ayudado a ser independiente a tener buenos valores, buenos modos y me ha enseñado a ser la mujer que soy". Y sobre su papá manifestó:

Ninguna familia es perfecta, cada familia tiene sus problemas y este tema, a veces, me pone un poco nerviosa porque es mi vida personal, pero obviamente, cuando me case, voy a querer que mi papá esté ahí también. En estos momentos, especialmente con esta cuarentena, tenemos que estar muy pendientes de nuestros familiares así que yo creo que, en este momento, nos toca unirnos y enfocarnos en lo positivo.

Gabriella Cataño Salinas junto a su hermosa mamá Adriana Cataño. Foto: Instagram @adrianacatanoofficial

Jorge Salinas y su hija Gabriella Cataño Salinas mantienen una relación a distancia

La hija de Jorge Salinas vive con su mamá Adriana Cataño en la ciudad de Los Ángeles, California. Actualmente el actor está casado con Elizabeth Alvarez, con quien procreó a los mellizos Máxima y León. Aunque la relación padre e hija se lleva a cabo a distancia, siempre tratan de mantenerse comunicados.

Cabe mencionar que en su reciente cumpleaños 25, Gabriella Cataño Salinas recibió una video llamada vía Facetime de su papá Jorge Salinas y de sus medios hermanos Máxima y León.

Gabriella Cataño Salinas compartió en sus redes sociales, haber recibido una videollamada de su papá Jorge Salinas y sus medios hermanos. Foto: Instagram @gabriellacatano

Cuando se le pregunta a Jorge Salinas sobre su hija Gabriella Cataño Salinas, se desvive en halagos: "ella está hermosa, grandota, yo confío mucho en Gabriella, ella tiene el ejemplo de su madre y la educación que, en parte, yo le he brindado y que le ha brindado su abuela; que tenga los novios que quiera, los amigos que quiera, que salga a donde quiera, porque yo estoy seguro que, siempre, va a tomar la mejor decisión", contó tiempo atrás en una entrevista para Univisión.

En algunas ocasiones han cuestionado a la hija de Jorge Salinas, sobre el por qué no usa el apellido de su padre. En una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, la bella influencer respondió: "yo creo que lo que pasa en la vida personal de uno se debe quedar en casa, pero ¡yo te quiero papi! Mi nombre legal sí es Gabriella Cataño-Salinas, pero en los Estados Unidos solo se usa un apellido y yo siempre le tengo que explicar a las personas que, como yo vivo aquí, con mi mamá desde pequeña, y como el apellido de ella es Cataño siempre ha sido más fácil decirme Gabriella Cataño".