Gaby Elizondo acusa a la influencer Mariana Rodríguez de bloquear su negocio

Gaby Elizondo acusó a Mariana Rodríguez de bloquear contratos de su negocio con empresas y 'boicotear' su Instagram debido a su pasado con el senador Samuel García, actual esposo de la influencer.

La influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa del senador Samuel García, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada por la repostera Gabriela Elizondo de bloquear su trabajo de distinas maneras.

Fue este miércoles que la influencer regia se volvió tendencia en Twitter a raíz de un video difundido por Gaby, exnovia de Samuel García, en el que la acusó de impedir que su negocio de repostería prospere bloqueando contratos con empresas.

No puedo entender cómo existe tanto odio dentro de una persona para quererme estar friegue y friegue, y quererme estar bloqueando mi trabajo. O sea, porque me valdría si es en contra de mi persona Gabriela Elizondo, pero si te estás metiendo ya con mi negocio, no está padre", explicó la chef.

Además, acusó a Rodríguez de "boicotear" la cuenta de Instagram de su negocio, donde la siguen más de 77 mil 400 personas, de manera que la app le ha bloqueado distintas herramientas para promocionar sus productos.

Ya no puedo comentar, ya no puedo 'taggear', no puedo poner música, no puedo hacer nada con mi cuenta. Todo lo bueno que hice durante este tiempo se va a ir", detalló.

Por otra parte, señaló que la influencer ha impedido la realización de diversos contratos de su empresa con importantes marcas publicitarias a las que termina forzando a anuarlos.

En varias ocasiones estams a segundos de firmar contratos con empresas y resulta que me lo bloquean. De que: 'No, porque ella es la que trabaja aquí con nosotros de publicidad (...) dijo que si tú entras pues ella no trabaja con nosotros".

Según la chef, la razón de todo esto sería el pasado amoroso que ella tiene con el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), actual esposo de Mariana Rodríguez.

"Lo único que me da impotencia es: ¿por qué estás mezclando un pasado con un presente? Entonces, si yo quedé en el pasado, ¿por qué? ¿Por qué estás tan traumada con el pasado de esa persona y no vives tu presente, y no lo disfrutas?", dijo.

Aunque Gaby Elizondo nunca mencionó textualmente el nombre de Mariana Rodríguez, sus seguidores no tardaron en darse cuenta a quién se dirigía, por lo que comenzaron a criticar en redes sociales a la influencer.

Mariana responde

Mariana, por su parte, no se quedó callada y decidió poner un alto a la polémica acudiendo a hablar con Gaby Elizondo con el fin de "aclarar" las cosas, algo de lo que dio detalles a través de su cuenta de Instagram.

Tan estoy segura de que no he hecho nada que hablé con Gaby, le marqué y nos vimos en su oficina. Le dije que no tenía absolutamente nada en contra de ella. Que su pasado con Samuel era eso: pasado", relató.

"Le dije también que si yo tuviera el poder de cerrar cuentas de Instagram lo haría con miles más antes que ellla. O sea, la de ella no me interesa cerraarla, que tenga problemas con su Instagram no es mi bronca", agregó.

Incluso aseguró que en su interés por apoyar a mujeres emprendedoras ofreció su ayuda a la repostera para impulsar su negocio.

