¿Gaby Platas "le bajó" el novio a la periodista Paola Rojas, ex esposa del futbolista Zague?

La actriz mexicana Gaby Platas estuvo en el programa de Mara Patricia Castañeda, "En casa de Mara" que transmite en su canal de YouTube, donde habló sobre su trayectoria artística, de su vida amorosa, de la violencia que vivió en su matrimonio con el actor Paco de la O y más. La periodista de espectáculos le preguntó sobre la supuesta infidelidad con el conductor de televisión Poncho Vera.

Hace ya varios años, antes de su matrimonio con el ex futbolista de la Selección Mexicana Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic (mejor conocido como Zague), la periodista de Televisa Paola Rojas tuvo un noviazgo con Poncho Vera. En su momento se dijo que Gaby Platas fue la tercera en discordia en dicha relación, motivo por el cual terminaron.

En su charla con Mara Patricia Castañeda, la actriz Gaby Platas comentó al respecto: "no, de hecho cuando yo empecé con Poncho él ya tenía años que había tronado con Paola".

Gaby Platas tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @gabyplatas

Mara Patricia Castañeda, ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr. (primogénito de Don Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán"), fue insistente: ¿no le bajaste al galán a Paola?", a lo que Gabriela Platas reiteró: "no, en absoluto".

"Yo no sé cuánto tiempo que tenían de no estar juntos, de hecho después de estar con Paola anduvo con otra chava y después anduvo conmigo, pero con esta chava en medio de Paola y yo tampoco tuvo nada que ver, o sea, nunca se empalmaron".

En febrero pasado Poncho Vera habló de la relación amorosa que tuvo con Paola Rojas. En el show "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, comentó que su noviazgo terminó por qué llegó un momento cuando se veían más como amigos.

"Llevábamos ya muchos años, trabajábamos juntos y ya éramos más amigos que novios. No veíamos como a dónde podíamos llegar...es una mujer encantadora, terminamos porque no nos íbamos a casar, no iba a ningún lado la relación".

Asimismo Poncho Vera, quien está casado con Fernanda Locken, mencionó que actualmente se lleva muy bien con Paola Rojas: "la admiro muchísimo, la respeto muchísimo y hace poquito estuve con ella porque me invitó a su programa de radio, no somos muy buenos amigos porque no nos frecuentamos mucho, pero nos llevamos muy bien".

Leer más: El pequeño José Julián interrumpe una sexy sesión fotográfica de su abuelita Maribel Guardia