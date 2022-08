Gaby Ramírez acusa a Platanito de acoso sexual; el comediante se defiende: "era parte de un sketch"

La conductora de televisión y actriz Gaby Ramírez, aseguró haber sido acosada sexualmente por el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito. Supuestamente, le tocó indebidamente sus pechos durante la grabación de su programa, "El show de Platanito", en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el cual se transmitía por Estrella TV.

En el programa "Chisme no like", Gaby Ramírez manifestó al respecto: "me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración".

De acuerdo con su versión de los hechos, cierto día fue invitada a "El show de Platanito" y durante uno de los concursos del programa, al parecer, el comediante la acosó. "De pronto dice: 'bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado y me hace así (muestra cómo la tocó, aparentemente, sin su consentimiento)".

Ante esto, acudió con el dueño de Estrella TV, el señor Liberman, para informarle lo que había ocurrido, "yo le dije: '¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?'".

Según Gaby Ramírez, tras su denuncia, fue expulsada de Estrella TV por haberse "metido con la gran estrella del canal" y además, la obligaron a pedirle una disculpa.

Luego de la acusación, Platanito aceptó haber tocado el pecho de Gaby Ramírez, pero que fue parte de un sketch. El periodista de espectáculos Esteban Macías, compartió en su programa "Chismorreo", haber platicado con el comediante sobre esta situación.

Es cierto, sí le tocó el pecho, pero era parte de un sketch y esto era el programa en vivo, es decir, no hay nada oculto, así salió el programa.

"Cuando acaba el programa hace nueve años, alguien le dice a Gaby Ramírez, es la versión que me cuenta Platanito, que esto podría generar una demanda, y entonces le va a reclamar al director del canal en ese entonces, Liberman, él se enojó, le dijo: 'tú ya sabías que era el sketch, como por qué nos vas a demandar, y dijo: 'no quiero saber nada más de ti' y le prohibió la entrada a Estrella TV".

Asimismo, Esteban Macías mencionó que Gaby Ramírez contó esto como una anécdota, sin embargo, Javier Ceriani, conductor de "Chisme no like", hizo esto "grande y hace el escándalo, quiere sacar leña de algo que ni siquiera tendría que estar dando fuego, es más ella dice que ya lo arregló".