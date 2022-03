Gaby Spanic escribirá libros dedicados a mujeres que sufren violencia de género

México. La actriz venezolana Gaby Spanic contempla escribir libros dedicados a mujeres que han sufrido violencia de género, así lo hizo saber en reciente encuentro con medios de comunicación en CDMX.

Gaby Spanic manifestó que puso orden de restricción al periodista Gustavo Adolfo Infante y en ella solicita que él jamás vuelva a hablar sobre ella, dados los "problemas" que ambos han pasado y tras la demanda que él puso en contra de ella.

Gaby Spanic, protagonista de telenovelas como Emperatriz y Soy tu dueña, ha referido que Gustavo Adolfo Infante ha dicho cosas humillantes de ella y por eso recurrió a un juez para que la apoye a ella.

Gaby Spanic contó cómo es que va la pelea contra Gustavo Adolfo, luego de que el comunicador dijera cosas humillantes sobre la actriz. Por ello, un juez puso una restricción contra el periodista para que no pueda hablar de Gaby ni para bien, ni para mal.

Spanic refiere que un juez puso una restricción contra el periodista para que no pueda hablar de Gaby, ni para bien, ni para mal, se informa en varios portales de noticias.

La famosa y guapa actriz reveló públicamente que agradece al juez por ponerle una restricción a Infante para que jamás vuelva a mencionarla en sus notas periodísticas o programas de radio, televisión y redes sociales.

"Se demandó en un inicio por daño moral y por afectación. Estoy muy agradecida con la justicia, los tribunales que escucharon los testimonios de mi menor hijo para que no sea intimidado y humillado, porque si humillan a su madre, él se va a sentir mal", señaló Spanic en la conferencia.

En días pasados Gustavo Adolfo Infante mencionó en De Primera Mano, el programa de televisión que conduce, y también en sus redes sociales, que había ganado la demanda que interpuso en su contra Spanic, por lo que debía pagar por resarcir los daños alrededor de 400 mil pesos, por decisión de las autoridades correspondientes.

Sobre la demanda, Spanic citó que también el juez habría anulado la sentencia que Gustavo Adolfo Infante había ganado para que Gaby le pagara la cantidad señalada por los gastos de todo el proceso legal.

"Ya estoy viendo una luz en medio del túnel, porque estar levatandose de está situación no ha sido fácil. He sentido que la persecusión ha sido tal que no quieren que trabaje", expresó también Spanic.

Gaby Spanic expresó también que está harta de que Infante despotrique contra ella, aunque sabe lo mucho que se debe pagar por ser figura pública, a fin de cuentas la libertad de expresión no es violentar ni destruir la vida de una persona, más bien es informar y construir.

Además, en su encuentro con la prensa, Gaby, quien tiene 48 años de edad, se dijo estar muy afectada por la situación que le ha tocado vivir respecto a la demanda en mención, pero ha sabido reponerse y salir adelante y contempla escribir libros para mujeres en los que hablará de violencia de género.