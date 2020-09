México. Gaby Spanic estaría a punto de ser embargada, tras perder demanda que interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante. En dias pasados él mismo hizo público que ella deberá pagar 400 mil pesos, cantidad que destinará a una asociación de niños con cáncer.

Gustavo Adolfo Infante comenta en entrevista con la revista TVyNovelas que Gabriela Spanic deberá pagar dicha cantidad, de lo contrario, podría ser embargada. Además le mandó un recado hace unos días en su programa De Primera Mano: "¡Págame lo más pronto posible...".

Una situación bastante delicada y fuerte es la que pasa en estos momentos Gabriela Spanic, actriz originaria de Venezuela y que ha actuado en telenovelas mexicanas como Emperatriz y Soy tu dueña, esta última en retransmisión actualmente por canal 2 y en la que actúa con Lucero y Fernando Colunga.

El año pasado, Spanic demandó a Infante porque supuestamente cometió daño moral en su contra, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le dio la razón a Adolfo Infante y este ganó la demanda

Infante asegura estar contento de haber ganado la demanda, pues él “solo estaba ejerciendo su trabajo”.

No había ningún delito qué perseguir. Simplemente dije al aire que Gaby Spanic era una persona conflictiva, y es la verdad, no mentí en lo absoluto”, menciona el conductor de De Primera Mano, programa que se transmite por Imagen Televisión.

Gustavo Adolfo Infante espera que Gaby Spanic pague esta cantidad, de lo contrario, podría ser embargada.

Y Gustavo señala que Spanic está en su derecho de ampararse como último acto de defensa, pero opina que sería pérdida de tiempo.

Según me dijo mi abogado, todavía tiene el recurso del amparo, pero no sé si lo vaya a promover. Por mí que haga lo que jurídicamente tenga que hacer, pero si en dos ocasiones, un juez y un magistrado dijeron que ella no tenía razón, sería una pérdida de tiempo”, menciona el periodista.