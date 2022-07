Gaby Spanic impactantemente hermosa con su vestido blanco y escote pronunciado

Gaby Spanic de 48 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, esto después de haber aparecido en una gala que realizó Telemundo donde ella fue una de las invitadas principales, pero lo que llamó la atención fue el vestido que modeló con el cual se le miraba tremendo cuerpazo, además de un rostro hermoso.

Fueron los Emmy International Awards, gala donde se presentó Gaby Spanic como una verdadera diosa con un vestido blanco con escote bien pronunciado, así como un recto muy elegante para que se viera remarcada su espectacular figura, la cual se debe gracias a una cirugía estética que se realizó hace varios meses que le sentó muy bien.

"Mi look para la Gala de Telemundo Internacional y International Academy of Television Arts and Sciences, que celebrará a la Telenovela Mexicana", escribió en la foto la actriz venezolana quien quedó enamorada con su look, por lo que aprovechó unos momentos para tomarse una foto afuera de su casa causando revuelo entre sus fans quienes le dijeron que se miraba muy bien en cuanto al maquillaje también lució muy elegante algo que la ha caracterizado por años.

"Siempre bellísima.. Y que vestido divino .. Quedó perfecto en Ti, mi Gaby @gabyspanictv", "Nuestra reina siempre bellísima, hermosa, guapísima, maravillosa, Linda y preciosa, te adoro con todo mi corazón te admiro mucho eres toda una reina eres una guerrera te vez super espectacular me encanta verte con esa sonrisa tan bella", escriben las redes sociales al ver su belleza en todos los aspectos.

Otra de las cosas que han causado revuelo por parte de la también ex reina de belleza, es que la hemos visto muy activa en varios proyectos, pues desde su salida de La Casa de Los Famosos, la bella mujer ha estado en telenovelas, entrevistas y además modelando, pues es una mujer que ama trabajar.

Cabe mencionar que hace unas semanas dijo que ya pensaba en el retiro, por lo que desearía irse a otro país para comenzar desde nuevo a lado de su hijo, quien se ha convertido en su fiel acompañante en esta aventura que le ha dado de todo.