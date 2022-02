Gaby Spanic logra cintura de 59 centímetros con cirugía estética y se ve mejor que hace 20 años

Gaby Spanic de 48 años de edad está causando tremendo revuelo en redes sociales al compartir los resultados de una cirugía estética que se hizo en diciembre pasado por lo que sus fans quedaron impactados con la cintura de 59 centímetros que hoy se carga la artista quien explicó algunos detalles los cuales se hizo.

De acuerdo con Gaby Spanic se quitó flacidez de sus entre piernas, pues como bajo de peso después de tanto baile esa parte quedó afectada, por lo que el doctor cortó y varios centímetros para después coser finalizando con un amarre con el cual quedó espectacular.

Pero eso no fue todo también tuvo que quitarle glúteo, pues había otra parte más flácida, además levantó para darle una forma mucho más espectacular, después pasó a su ya flamante cintura con la cual causó revuelo, pues portó un vestido con el cual efectivamente se ve increíblemente pequeña, además de un abdomen plano.

La espalda baja de la actriz venezolana también tenía exceso de piel y flacidez, por lo que moldeó esa zona para darle ese toque que todas las mujeres quieren al ponerse un sostén, pues de acuerdo a la famosa después de los cuarenta se marca demasiado esa parte, por lo que ahora parece una verdadera supermodelo.

Si porque yo he sido una mujer muy saludable, yo he hecho ejercicio toda la vida, pero a la edad que yo tengo hay cosas que no las resuelve el ejercicio como bien lo estás diciendo Luis, dice la guapa Gaby Spanic después de ponerse hablar con el médico que le hizo la operación.

"Para los que dicen que esta hermosura es puro Photoshop! Nada mejor que un vídeo", "Por Dioooos tráenos nuevamente otra versión de la usurpadora, que Paola no murio naaaaa y esta de vuelta a hacerles la vida de cuadros a Paulina y Carlos Daniel!", "Mi queridaaaaaa ángel ! Que bella y que radiante estás , esta imagen más fresca y vigente que nunca . Todo el éxito mi amor ahora es qué hay Gaby para rato", escriben los fans.

Para quienes no lo saben Gaby Spanic desde hace tiempo se quiso hacer dichos arreglos estéticos para verse mucho mejor, por lo cual logró su objetivo.

