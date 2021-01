Gaby Spanic no se ha operado y revela qué hizo para verse mucho más joven y atractiva

México. Gaby Spanic, actriz originaria de Venezuela y quien en diciembre pasado cumplió 47 años de edad, impacta en su cuenta de Instagram al mostrar su nueva imagen con la que luce con muchos menos años de los que tiene, puesto que ha perdido peso.

Gaby Spanic, protagonista de inolvidables telenovelas como La usurpadora y Emperatriz, compare en Instagram que pudo bajar trece kilos y eso la hace sentirse excelentemente bien. La actriz simpre ha sido muy bella y ahora con su nueva apariencia lo parece todavía más aún.

Gaby Spanic siempre se ha ocupado de lucir bien físicamente, ya que de su cuerpo vive y de su imagen depende en gran parte que la contraten para proyectos en teatro o televisión, y aunque siempre ha sido delgada, esta vez se ha quitado varios kilos de encima para dar un mejor aspecto. Los resultados son sorprendentes.

Pero no han faltado para Gaby las críticas en redes sociales y hay quienes aseguran que se ve delgada porque ha abusado del Photoshop, cosa que ella no ha tomado mucho en cuenta, puesto que ningún comentario al respecto ha escrito en sus redes sociales.

Sin embargo, recientemente hizo una transmisión en vivo por Instagram y dijo que luce como una muñeca de porcelana porque se sometió a una estricta alimentación sana, además su rutina de belleza es estricta y en ella contempla hacer ejercicio diariamente, tomar mucha agua y dejar de lado los alimentos que provocan aumento de peso.

Me he quitado 13 kilos, cuando llegué aquí a México y me pesé me faltan 3 kilos para tener el mismo que tenía en La usurpadora. Esta es la nueva Gabriela, la que están viendo dispuesta a comerse al mundo y no permitiré que nadie me haga sentir mal”, dijo Spanic a la revista People.