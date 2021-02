Gaby Spanic, por la puerta grande de Televisa, regresa a las telenovelas con "Si nos dejan"

"Marca mi regreso de una manera, yo digo por la puerta grande, porque a Televisa considero mi casa", expresó con mucho entusiasmo la talentosa y hermosa actriz Gabriela Spanic, con respecto a su regreso a las telenovelas mexicanas. La actriz venezolana forma parte del elenco estelar de "Si nos dejan", remake de "Mirada de mujer" bajo la producción de Carlos Bardasano y escrita por Leonardo Padrón.

En este melodrama Gaby Spanic interpreta a Fedora Montelongo. En una muy amena charla con Debate, la actriz señaló: "es un personaje lindísimo que irá creciendo a medida que ustedes vayan viendo los capítulos, una mujer que van a amar mucho, van a comprenderla, una mujer dentro de sí muy divertida pero que al mismo tiempo lucha por su libertad, por su dignidad, una mujer muy independiente, se van a enamorar de ella por su forma de ser y se van a identificar mucho con ella".

Asimismo nos compartió que esta historia siempre le había llamado la atención, un personaje diferente quien no es la buena ni la mala, "un personaje muy importante en la historia, se enamora del hijo de su mejor amiga que es la protagonista (Mayrín Villanueva), hay una diferencia de edad bastante importante, una telenovela maravillosa".

Gaby Spanic resaltó la excelente organización que tiene la producción de Carlos Bardasano: "mis respetos para todos, el escritor el señor Padrón que es una estrella de la pluma, también los directores, estoy muy contenta con la producción, con el vestuario, la organización, los sets de grabación son una belleza, es una producción de excelente calidad, las cámaras son de cine, son seis meses de grabación, estoy muy contenta, será una novela larga, estoy que no lo puedo creer".

Gabriela Helena Spanic Utrera es una actriz con 35 años de trayectoria artística, quien se entrega en cuerpo y en alma, una actriz arriesgada, "hay gente que dice que soy intensa, no, soy una actriz arriesgada, muy sensible". La última telenovela en la cual dio muestra de talento actoral, fue en el 2014 en "Siempre tuya Acapulco" producida por Rita Fusaro para TV Azteca. Estuvo ausente de los melodramas mexicanos por casi siete años. Al preguntarle el motivo, con esa simpatía que la caracterizan, respondió: "yo no lo sé mi amor", soltando posteriormente una dulce risa.

Aunque estuvo lejos por un tiempo de las telenovelas, no dejó de realizar otros muy importantes proyectos para su intachable trayectoria artística. Estuvo en la puesta en escena "Un picasso" junto al primer actor Ignacio López Tarso; posteriormente en la obra de teatro cómica y dramática "Divinas": "me fue muy bien, viajé a muchas partes, no significa que paré de trabajar, gracias a Dios trabajé mucho en teatro y fue muy reconocido también mi trabajo en el teatro, cosa que agradezco mucho".

Gaby Spanic es una de las actrices más queridas en la televisión mexicana. Foto: cortesía Hispanomedio

Fue en diciembre del año pasado a su regreso a México de Budapest, Hungría, país europeo donde formó parte del show "Dancing with the Stars" (junto con su compañero Andrei Mangra, quedaron como subcampeones), en su casa en Acapulco, estado de Guerrero, donde llevó a cabo el casting para "Si nos dejan". Desde ese momento dijo: "este personaje yo lo quiero, este personaje es mío, al productor Carlos Bardasano le encantó: "lo admiro mucho y le agradezco mucho esta gran oportunidad".

La actriz se mostró maravillada por la respuesta que el público ha manifestado en redes sociales, por su ansiado regreso a las telenovelas. "El público mexicano es maravilloso, se pasó 'Soy tu dueña' hace poco, fue el programa número uno en la televisión mexicana en señal abierta, igualmente en Colombia, 'La Usurpadora' en Perú, 'Emperatriz' en Europa, 'Tierra de pasiones' también en Europa, en muchas partes del mundo con telenovelas de Gaby Spanic en primer lugar gracias a Dios, son bendiciones, yo quería hacer una telenovela dramática, el melodrama, a la gente le encanta y llegar con este persona muy diferente a todos los que he hecho, un personaje muy real, un personaje muy natural, es muy lindo".

La carrera actoral de Gaby Spanic, no sería la misma sin "La Usurpadora"

Su versatilidad actoral es maravillosa. En la telenovela "Tierra de pasiones" interpretó a la protagonista Valeria San Román de Contreras; en "Soy tu dueña" a Ivana Dorantes; en "La otra cara del alma" a la antagonista Alma Hernández Quijano, y muchos más. Cada uno de estos fascinantes, sin embargo, fue la telenovela de 1998 "La Usurpadora" (donde dio vida a las gemelas Paulina Martínez y Paola Martínez de Bracho), el proyecto más emblemático de su carrera profesional y uno de los proyectos más icónicos de la televisión a nivel mundial.

"Me quedé como 'El chavo del 8', 'La Usurpadora' forever and ever", expresó Gaby Spanic, resaltando que es una telenovela que se vendió en 125 países, "imagínate, yo viaje a 25 países con muchos reconocimientos".

Todavía se repite en muchas partes del mundo, hace 23 años que la hice, fue una telenovela que fue el trampolín a la fama, a la internalización, muy agradecida con el público de todas partes del mundo, porque gracias a esa novela hasta un busto en Indonesia me hicieron, me siento muy privilegiada.

En su natal Venezuela hizo varias telenovelas, "pero mi éxito que aún se repite es 'La Usurpadora', creo que es una telenovela icónica, que ha dejado un legado importante en la industria de la televisión".

Gabriela Spanic ha lanzado tres álbumes musicales: "Gabriela total" (2005), "Mejorando tu vida con Gabriela Spanic, Vol. 1 e 2 (2005)", y "En carne viva" (2014). Foto: cortesía Hispanomedio

Este 2021 cumplirá 35 años de trayectoria artística, lapso de tiempo en el cual ha tenido como persona, la oportunidad de evolucionar como actriz. Recordó que sus inicios en la actuación los tuvo a sus 14 años de edad, comenzando como extra en varias producciones en Venezuela.

Y de verdad que yo veo en todas las telenovelas que he hecho, tengo en total más de cinco mil capítulos grabados, veo una evolución como persona, como actriz y eso es muy lindo, con altos y bajos he aprendido a fortalecer muchas cosas, muy agradecida porque son etapas y experiencias que nadie me podrá quitar.

Trata de ser una mejor persona en cada aspecto de mi vida, "agradecida de que Dios y el público me hayan permitido seguir, es muy fácil a lo mejor para muchos llegar, pero permanecer es muy difícil, Gaby Spanic es un nombre reconocido gracias a mi trabajo, gracias a las empresas que me dieron trabajo y las telenovelas de Gaby Spanic gracias a Dios, a los compañeros con quienes he trabajado, productores, escritores, han dado la vuelta al mundo".