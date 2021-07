¿Gaby Spanic se ha sometido a cirugías estéticas? La actriz de "La Usurpadora" cuenta toda la verdad

Gaby Spanic es una de las actrices más queridas y hermosas de la televisión latinoamericana; mucho se ha dicho que la protagonista de la aclamada telenovela "La Usurpadora", se ha sometido a varias cirugías estéticas, por lo cual siempre se ve radiante. Ante esto la ex reina de belleza habló al respecto en una entrevista para TVyNovelas.

La actriz venezolana Gabriela Spanic negó haberse sometido a alguna cirugía estética. Lo que si confesó es que se ha realizado algunos tratamientos de belleza para mejorar la apariencia de su rostro. Cabe mencionar que la también cantante tiene 47 años de edad y no es una mujer que se caracterice por ocultarla.

Me dan terror este tipo de procedimientos, pero me animé porque en este caso son tratamientos no invasivos que no te desfiguran el rostro ni nada.

Gaby Spanic contó que como acostumbra a dormir de lado derecho, el especialista en este tipo de tratamientos le explicó que tenía un poco más marcada la línea nasogeniana de ese lado, "me trató para que hiciera armonía con la parte izquierda de mi rostro, me puso un hilo tensor que estimula mi colágeno natural".

Asimismo se dijo a favor de los tratamientos no invasivos hechos por un profesional "para evitar cirugías futuras o entrar a un quirófano". La actriz manifestó que era mentira que el bótox y el ácido hialurónico desfiguran la cara, "lo asimila el cuerpo, por eso existen los retoques".

Con respecto a los rumores de que se había sometido a unas cirugías estéticas, Gabriela Spanic dejó muy en claro el doctor que le realiza los tratamientos de belleza es testigo que no es cierto, "me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías, que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz".

Recordó que hace un tiempo ciertas personas dijeron "que estaba deforme, que me había hecho cirugías y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido".