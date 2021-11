Gael García Bernal se uniría al universo Marvel para protagonizar Hombre lobo de noche

México. Gael García Bernal, actor originario de Guadalajara, Jalisco y de 42 años de edad, ya se habría unido al MCU en un especial que Marvel prepara para Disney +.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Gael García, quien ha participado en películas como Amores perros y La ciencia del sueño, protagonizará la película Hombre lobo de noche.

Gael García Bernal habría sido el elegido por Marvel para participar en su adaptación de Werewolf by Night (Hombre lobo de noche) y trasciende también que ya firmó para ser el protagonista de esta producción que será un especial de Halloween que se estrenará en 2022.

Gael García sigue sumando logros profesionales a su carrera artística y de ser verdad que forme parte del proyecto citado se convertirá en el primer actor de origen latino en protagonizar esta saga.

Además Gael sería también el primer mexicano que formaría parte de una de las grandes franquicias de Hollywood.

Foto de EFE

Hasta el momento el famoso actor mexicano no ha compartido ningún mensaje en sus redes sociales y se espera que el rodaje de Hombre lobo de noche inicie a principio de 2022.

Gael García Bernal además de actor ha destacado como productor y director, y es ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle, y ha protagonizado varias películas entre México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil.

Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, Vidas privadas, Diarios de motocicleta, Babel, Letters to Juliet, A Little Bit of Heaven y No, son otras de las producciones cinematográficas en que Gael ha tomado parte como actor protagónico.

Gael inició su carrera actoral durante su infancia al participar en la telenovela Cuna de lobos, en 1986, cuando tenía 8 años de edad y tres años después protagonizó la telenovela infantil El abuelo y yo al lado de Ludwika Paleta y Diego Luna.