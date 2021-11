Gael García le gana la batalla a Johnnie Walker: recibirá indemnización del 40% por uso de su imagen

México.- El actor Gael García Bernal recibirá una indemnización del 40% de las ventas del whisky Johnnie Walker de Diageo México, a la que demandó en 2013 por hacer una campaña publicitaria con su imagen sin su permiso, gracias a una resolución a su favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad amparar a Gael García en su batalla legal contra Johnnie Walker, apoyando el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y determinando que el actor mexicano tiene derecho a ser indemnizado con base en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El largo litigio inició en 2013, cuando el protagonista de "Amores perros" presentó una demanda contra Johnnie Walker por utilizar su imagen sin autorización en la campaña publicitaria "Caminando con Gigantes".

Se trataba de 22 spots publicitarios que fueron transmitidos en televisión entre septiembre y octubre de 2011, y que mostraban una serie de imágenes de Gael García en algunas de sus películas, eventos sociales e incluso acompañado de su familia.

Sin embargo, la empresa nunca dio aviso ni pidió autorización al protagonista de "El crimen del padre Amaro" para usar su imagen en su campaña publicitaria, sino que él se enteró gracias a la llamada de un amigo una vez que los anuncios estaban en transmisión, por lo que dos años después presentó su demanda.

En 2016, un juzgado condenó a la empresa Diageo, distribuidora y representante de Johnnie Walker en México, a pagar a Gael García una indemnización de al menos el 40% de las ventas obtenidas en las zonas y tiempo en que se difundió la campaña.

La Corte falló a favor de Gael García, obligando a Johnnie Walker a pagarle una indemnización. Foto: Cuartoscuro

La empresa alegó que a la Federación no le corresponde legislar en materia del derecho al uso de imagen y Diageo no es propietario de Johnnie Walker en México, sino que su función sólo corresponde a la publicidad y comercialización de los productos, por lo que no podrían figurar como la parte demandada.

Estos argumentos fueron rechazados por la Suprema Corte, que en 2018 revisó un amparo promovido por Gael García contra Diageo México, determinando que la empresa era responsable y el actor podía demandar una indemnización equivalente al 40% de las ganancias obtenidas durante la campaña "Caminando con Gigantes".

El actor mexicano decidió exigir la indemnización, y finalmente este 17 de noviembre de 2021 la SCJN resolvió a su favor, por lo que la empresa está obligada a retribuirlo con la indemnización estipulada. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es la cantidad de dinero que Diageo México deberá pagar a García Bernal por utilizar su imagen en su campaña de Johnnie Walker.

Leer más: Lourdes Munguía puso su majestuoso Árbol de Navidad en su elegante casa