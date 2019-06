Gael García llega al cine con su nueva película Chicuarotes

El actor mexicano Gael García Bernal, hijo de los también actores Patricia Bernal y José Ángel García , llega al cine este fin de semana con su nueva película Chicuarotes, dirigida por él. Se trata de una histora de humor y vilencia con un sabor muy mexicano.

"Chicuarotes" es la segunda película como director de Gael García Bernal, y es protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Benny Emmanuel y Gabriel Carbajal. La cinta pudo verse en una función especial en la Selección Oficial de la edición 72 del Festival de Cannes, en mayo pasado.

"Chicuarotes" cuenta la historia de “Cagalera” y “Moloteco”, dos adolescentes que buscan un mejor futuro y alejarse un poco de las circunstancias opresivas en las que viven. Sin esperarlo, se adentran en el mundo criminal de la Ciudad de México y sus vidas cambiarán.

El hecho de que "Chicuarotes" se haya exhibido por vez primera en el Festival de Cine de Cannes, significó mucho para Gael, quien dijo en un comunicaco de prensa:

Esta es una vuelta al lugar en el que por primera vez me vi en la pantalla grande. Para muchos chicos y chicas de Chicuarotes será la misma experiencia”.

Y tiene muchas expectativas sobre la segunda película que dirige y está ansioso también por ver la reacción del público, ya que la vea.

Me da curiosidad ver la reacción que habrá con esta película anfibia, hecha con mucho cariño por todos los miembros del equipo y del pueblo de San Gregorio Atlapulco, al sur de la Ciudad de México”, dijo también en el comunicado.

Previamente, el actor, productor y director mexicano participó en Cannes con su primera película Déficit, la cual formó parte de la Semana de la Crítica en 2007.

Gael García Bernal es originario de Guadalajara, Jalisco, México; según información en su biografía, nace el 30 de noviembre de 1978 y es un actor, productor y director, ganador del Globo de Oropor su actuación en la serie Mozart in the Jungle.

Gael ha tenido una carrera cinematográfica ascendente, y con mucho éxito. Ha protagonizado películas en México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil, seis en total de su carrera, llegaron a ser nominadas al Premio Óscar.

Algunas de las películas en que ha actuado son "Amores perros", "Y tu mamá también", "El crimen del padre Amaro", "Vidas privadas"," Diarios de motocicleta, Babel", "Letters to Juliet" y "A Little Bit of Heaven".

La revista para hombres GQ lo nombró uno de los Hombres del añoen 2004, al lado del estadounidense Tom Cruise y el británico Jude Law.