Gael García y Diego Luna, el toque mexicano en Cannes

Cannes, Francia.- Gael García regresó luego de 12 años de ausencia al Festival Internacional de Cine de Cannes, donde presentó "Chicuarotes", se segunda película como director. El mexicano estuvo acompañado por sus amigos y compatriotas Diego Luna y Alejandro González Iñárritu (presidente del jurado del festival).

Aunque su película esta fuera de la competencia, Gael García Bernal y "Chicuarotes" fueron ovacionados en el Festival de Cannes. Rodeado por el equipo que hizo posible este filme, entre los que se encontraban los actores Benny Emmanuel y Leidi Gutiérrez, dedicó unas palabras al Festival de Cannes.

Gracias a Cannes por ser el terreno donde hemos venido a jugar al cine. Gracias al comité de selección por darnos un espacio.

Luego de un estreno fabuloso, los mexicanos Gael García y Diego Luna estuvieron en el estreno de la película "Once Upon A Time In Hollywood" de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

El duo tricolor causó sensación a su paso por la alfombra roja.