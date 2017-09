Gael cansado de escuchar las noticias que hablan de Trump

Querétaro, México.- Gael García protagoniza Si tu voyais son coeur, ópera prima de Joan Chemla, la directora que lo convenció para hacer este filme con un mensaje. “Era una carta preciosa que me tocó y me conmovió muchísimo. Era como una carta de amor a mi trabajo, con lo cual no pude negarme a hacer este proyecto”, contó el actor al que también le atrajo filmar en Marsella con la comunidad gitana.

Acera de trabajar con directores nóveles como Joanne y Jonás Cuarón con quien trabajó en Desierto, explicó: “Jonás no cuenta como director novel porque nació con una claqueta”.

De si lograrán filmar juntos la película del Zorro que dirigirá Jonás, aseguró: “Quizá la hagamos, si es que logra pasar. A mí me encantaría, pero son cosas que no están en nuestro control sino en el de los productores y son temas de dinero. Así que espero que sí se consiga”.

Otro proyecto que tiene en puerta Gael es el filme de Pixar, Coco, en el que da voz a Héctor.

“Es súper bonito, está hermoso. Y nunca digo cosas como ésta pero la verdad es que es maravilloso.

“Cuando abres la puerta de Pixar, la mitad de las personas que están trabajando ahí son mexicanos. Y en los tiempos en los que vivimos con este hombre que dice cosas horrendas (Donald Trump) estas son las cosas que merece la pena hacer”, explicó el actor que dice que a Trump es inútil querer debatirle.

“Cuando se lanzó a la campaña y decía que todos los mexicanos eran criminales y violadores yo mismo pensaba, ¿realmente tenemos que tratar de convencerlo de que no es así? ¡Qué denigrante es eso! Porque todo lo que dice viene de una ideología tan establecida que llevó años para crearse y la cual tiene miles de seguidores. No hay ningún argumento racional que le pueda hacer frente. Ellos son los que tienen un problema con nosotros, no al revés. Pero lo que podemos hacer son cosas como lo que Coco hace, que es decir: eso no es importante, vamos a hacer esta película hermosa porque esto es lo que realmente hacemos, además de tener unas tradiciones extraordinarias y ser heterogéneos y creativos”.

Gael asegura que está cansado de escuchar las noticias que llevan el nombre de Trump.

“Hemos llegado a un punto en el que diariamente salen de la boca de este horrendo presidente cosas horribles. No hay un mecanismo que pueda pararlo, así que para mí la mejor forma de contrarrestarlo es ignorándolo por completo. Ni siquiera leo un periódico que tenga su nombre, decidí no escucharlo ni saber nada de él. Es como escuchar lo que dice Kim Jong-un. Es estúpido”.

Respecto al triunfo de su amigo Guillermo Del Toro, dijo: “No he podido verlo para felicitarlo y lo tuve que hacer por e-mail y mensajes pero estoy feliz de su premio. Es un gran triunfo para el cine también”.

¿Qué reconocimiento recibirá Gael García?

La fundación organizadora anunció el martes en un comunicado que el astro de películas como Y tu mamá también, Amores perros y Diarios de motocicleta será reconocido con el Premio Visión.

“La Fundación de la Herencia Hispana tiene el privilegio de honrar a Gael García Bernal con el Premio Visión por su tremendo talento pero más importante por servir como un ejemplo y defensor para la comunidad latina”, dijo José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la fundación. “Es más importante que nunca presentar a latinos visionarios como Gael”.

We're excited to announce that @GaelGarciaB will receive the Vision Award at our 30th Anniversary HHA's! https://t.co/XQk1H2Id5E — Hispanic Heritage (@HHFoundation) 15 de agosto de 2017

El evento, en su 30ª edición anual, tendrá lugar en el Teatro Warner de la capital estadounidense y se transmitirá en diferido el 6 de octubre por PBS. Otros agasajados se anunciarán próximamente.

Mozart en la jungla y sus calabozos. #mozartinthejungle #MITJ @mitjamazon Una publicación compartida por Gael Garcia Bernal (@gaelgarciab) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 7:56 PDT

El evento, en su 30ª edición anual, tendrá lugar en el Teatro Warner de la capital estadounidense y se transmitirá en diferido el 6 de octubre por PBS. Otros agasajados se anunciarán próximamente.

