Gal Gadot come tacos por primera vez y esta es su reacción

La actriz Gal Gadot, quien da vida al emblemático personaje de Diana Prince en la película de Wonder Woman, fue invitada recientemente al programa The Tonigth Show, donde participó en una divertida dinámica junto al conductor del programa, Jimmy Fallon, la cual consistía en probar alimentos que nunca antes había comido.

Durante el famoso programa de media noche, The Tonight Show, la hermosa modelo israelí comió por primera vez uno de los platillos más representativos de México, los inigualables tacos, entre otro tantos alimentos. No obstante, los televidentes quedaron sorprendidos al ver la reacción de Gal Gadot al probar los tacos de Taco Bell, popular cadena de comida rápida en Estados Unidos.

Si bien es cierto que los tacos realizados por dicha compañía no son análogos de los que se venden en México, las sucursales de Taco Bell se han vuelto exitosas en el país de América del norte desde el año 1962, cuando se fundó la primer sucursal en Downey, California.

Así pues, la actriz de 35 años quedó encantada al probar los famosos tacos de Taco Bell desde la primera mordida, por lo que el conductor del programa, Jimmy Fallon, comentó: "Mira esos ojos, están brillando", haciendo referencia al encanto de la intérprete de Wonder Woman al probar dicho platillo.

Por otra parte, Gal Gadot no desaprovechó la oportunidad para invitar a todos a ver el estreno de su más reciente trabajo en Wonder Woman 1984, película dirigida por la directora Patty Jenkins y la cual se estrenará el próximo 25 de diciembre por medio de la plataforma de HBO Max. (¡Comienza la cuenta final! Gal Gadot muestra tráiler inédito de Wonder Woman 1984).

"¡Es la cuenta final! ¡Feliz de compartir el tráiler más reciente de Wonder Woman 1984!. Esta Navidad finalmente podrás ver nuestra película y el importante mensaje que trae. En estos días, más que nunca, todos compartimos la maravilla", dijo la actriz en Instagram

Cabe recordar que este proyecto estaba programado para estrenarse en cines desde el pasado 5 de junio, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria a causa de Covid-19, se tuvo que retrasar hasta el 14 de agosto con la esperanza de que para ese entonces la pandemia hubiese cesado, no obstante, fue todo lo contrario y se tuvo que elegir una nueva fecha, el 2 de octubre. Parecía que esta sería la definitiva pero nuevamente la producción sorprendió a los fans, eligiendo el 25 de diciembre para poder disfrutar de la tan esperada película.