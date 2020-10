México. Gal Gadot es rechazada por internautas para ser Cleopatra en el cine. De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, internautas consideran que el haber elegido a dicha actriz para interpretar en el cine de Hollywood a Cleopatra, se trata de un "blanqueo" del personaje.

Gal Gadot recibe duras críticas en redes sociales luego de haberse hecho público que interpretará a Cleopatra en una producción a cargo de Patty Jenkins, realizadora de Wonder Woman, protagonizada también por Gal, sin embago, le llueven críticas en redes sociales tanto a la productora como a la actriz israelí.

A muchos internautas no les parece la idea de que una mujer d epiel blanca interprete a un personaje egipcio con rasgos africanos o árabes y sugieren que hubiese estado perfecto que Paty Jenkins eligiera a una actriz árabe, en lugar de Gal Gadot.

Y el hecho de que Gal vaya a interpretar a Cleopatra significa para muchos internautas otro "blamqueamiento" en las producciones de Hollywood y por eso muestran su desacuerdo en que una mujer de piel blanca interprete a un personaje egipcio con marcados rasgos africanos o árabes.

Días atrás, Gal Gadot compartió en Twitter que ya era oficial que ella encarnaría a Cleopatra en una película que prepara Patty Jenkins, con quien está feliz de volver a hacer mancuerna en el cine.

Me uní a @PattyJenks y @LKalogriis para traer la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla, de una manera en la que nunca había sido vista. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de una mujer, en ambos lugares: detrás y en frente de la cámara", escribió Gal en Twitter.

El portal Deadline confirmó el pasado domingo que Gal Gadot y la cineasta Patty Jenkins liderarán este ambicioso proyecto que desarrollará Paramount después de una importante disputa entre los estudios más importantes de Hollywood.

Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman 1984, que próximamente se exhibirá en cines del mundo, refirió en Twitter lo que significa para ella encarnar en cine ahora a Cleopatra, un personaje que a través de los años siempre ha estado vigente en el mundo.

Me encanta embarcarme en nuevos viajes, amo la emoción de los nuevos proyectos, el entusiasmo de hacer realidad nuevas historias. Cleopatra es una historia que quería contar desde hace mucho tiempo. ¡No puedo estar más agradecida de tener este equipo de primera!.”

Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, y tras su su muerte, su nación se convirtió en provincia del Imperio romano. Y en tiempos recientes, la vida de Cleopatra ha sido contemplada en bellas artes como en aplicadas, en sátiras burlescas, en películas de Hollywood como Cleopatra (1963), interpretada por Elizabeth Taylor, o como imagen de diferentes marcas comerciales.

Gal Gadot es súper famosa

Gal Gadot Varsano nació en Israel el 30 de abril de 1985, es una actriz, productora y modelo que ha ganado fama mundial en el cine gracias a que interpretó a La Mujer Maravilla en la pantalla grande. Según Wikipedia, tenía 18 años cuando ganó el título de Miss Israel 2004 con el cual representó a Israel en Miss Universo 2004, donde no logró entrar al top de finalistas.

El primer papel internacional de Gadot en el cine llegó con Gisele Yashar en Fast & Furious (2009), un papel que repitió en las entregas posteriores de la franquicia cinematográfica.

Y la actriz ganó fama internacional por interpretar a Wonder Woman en el Universo extendido de DC, comenzando con Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), seguido de la película en solitario Wonder Woman y el conjunto Justice League, ambos en 2017.