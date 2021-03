Gal Gadot está embarazada de nueva cuenta; espera a su tercer bebé

Estados Unidos.- ¡Nuevo bebé en camino! A través de sus redes sociales la actriz israelí Gal Gadot reveló que está embarazada y a la espera de su tercer bebé, emocionando a todos sus seguidores, pues luce de lo más tierna con pocas semanas de gestación y su familia se muestra de lo más unida.

"Aquí vamos otra vez", fue el mensaje que escribió Gal al revelar la noticia con una fotografía en la que se ve a a familia completa desde la cama mientras todos le ponen una mano sobre el vientre, el cual apenas y se marca, pues estaría durante la primera etapa de su embarazo.

Jaron Varsano, Alma y Maya, esposo e hijas de la actriz aparecen en la fotografía luciendo muy felices con las buenas nuevas, pues las pequeñitas están impacientes de conocer a su hermanito o hermanita mejor y el padre con muchas ganas de cargar en brazo a su hijo o hija.

En la fotografía se aprecia a Gadot vistiendo un vestido blanco de seda, sin una sola gota de maquillaje y el cabello suelto con un estilo natural, mientras que su familia se aparece con ropa cómoda. Alrededor de las nueve horas y media de la mañana, la actriz que da vida a Diana Prince, la Mujer Maravilla en los filmes de DC, dio el grato anuncio.

Cerca de dos millones de reacciones logró esta fotografía, así como miles de comentarios por sus seguidores, quienes no han perdido la oportunidad de felicitarla ante tan tierna noticia y el hermoso momento que vive lleno de felicidad y buenos recuerdos.

"Son demasiado lindos", "Oh Dios mío, muchas felicidades", "Estoy demasiado feliz por ti, estás embarazada, no puedo creerlo", "Felicidades para toda la familia", "Que hermosa familia, ahora serán cinco", "Amor mío, voy a comenzar a llorar, no lo puedo creer, muchas felicidades", se puede leer entre los comentarios de las redes sociales ante el embarazo de Gadot.

Los seguidores de Gal Gadot, quien fue elegida para dar vida a Diana Prince, La Mujer Maravilla, en las películas del Universo Extendido de DC, están soñando con que tenga a un niño, ya que tiene ya dos hermosas princesitas, pero sobre el tema, la actriz no ha dado más detalles.

¿Cómo se conocieron Gal Gadot y su esposo?

Gal Gadot y Jaron Varsano se conocieron en el año 2006, mismo en el que decidieron iniciar una relación, ambos estaban en un retiro espiritual cuando esto pasó, en medio del desierto, mientras ella tenía apenas 21 años de edad y él 31, pero la edad no fue ningún impedimento para ser felices.

Tras un noviazgo de dos años, en 2008 la pareja decide contraer matrimonio, pese a que Gadot era muy joven todavía, su relación de formalizó y al ser cuestionada para pasar el resto de su vida con Varsano, no lo pensó dos veces y a más de una década juntos sabe que fue el indicado.

Las mejores noticias comenzaron a llegar, fruto de su amor, en noviembre de 2011 tuvieron a Alma, su primera hija, y poco tiempo después, en 2017, a Maya, aunque lo mejor está por venir, pues están a la espera de su tercer hijo y viviendo en plena felicidad.

