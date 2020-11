Gal Gadot, mira cómo lucía cuando fue Miss Israel 2004

México. Gal Gadot quizá jamás imaginó que lograría una carrera brillante en el cine y así ha sucedido. Próximamente se estrenará su nueva película Wonder Woman 1984 y mientras tanto da de qué hablar en internet y redes sociales, donde circulan imágenes, por ejemplo, de cuando ganó Miss Israel 2004.

Gal Gadot, de 35 años de edad, antes de lograr fama en Hollywood fue coronada Miss Israel y además sirvió 2 años en el ejército israelí, según información en su biografía. Su papel de Diana Prince en La Mujer Maravilla la colocó en los ojos del mundo.

Ahora se le considera a Gal como una de las mujeres más influyentes del mundo, pero atrae miradas con varias imágenes en redes sociales y corresponden a lo que fue su participación en Miss Israel en 2004, cuando apenas tenía 19 años de edad y donde se colocó como ganadora.

La sonrisa de Gal sigue siendo la misma, su belleza igual, y ha demostrado con el paso de los años que su faceta como actriz no la hace tan mal y próximamente arrancará con el rodaje de Cleopatra, película en la que ella interpretará a dicho personaje.



Gal Gadot nació en Rosh HaAyin, Israel, el 30 de abril de 1985 y según Wikipedia, desde niña se sintió atraída por los deportes y la danza, de hecho aspiraba a ser coreógrafa y aprendió a bailar hip-hop, baile moderno y jazz.

Un buscador de talentos la invitó a participar en la competencia Miss Israel del 2004 y resultó ganadora.

Nunca pensé que ganaría. Me sorprendió cuando me coronaron", dijo en entrevista con el portal Glamour, además confiesa que aunque no quería ganar Miss Universo, la experiencia la puso en los ojos del mundo y terminó ayudando a impulsar su carrera de modelo.