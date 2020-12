Gal Gadot podría protagonizar la nueva cinta de Star Wars junto a Chris Pine

Fue a través de un reporte dado a conocer por el experto en cine, Daniel Richtman, que se corrió la noticia de que la directora Patty Jenkins, directora de Wonder Woman y Wonder Woman 1984, desea que la hermosa pareja de actores que interpretan a la Princesa Diana de Temiscira y Steve Trevor: Gal Gadot y Chris Pine, sean los protagonistas de su próxima película de Stars Wars.

Dicho equipo de producción a colaborado en el pasado en las cintas ya mencionadas: Wonder Woman y Wonder Woman 1984, filme que está por estrenarse en cines en unos cuantos días, lo cual hace que este rumor cobre sentido luego del anuncio de que la cineasta se uniría al mundo de la Guerra de las Galaxias. (¡Comienza la cuenta final! Gal Gadot muestra tráiler inédito de Wonder Woman 1984).

Y es que recordemos que hoy más que nunca la emblemática franquicia de Star Wars necesita reinventarse, pues si bien sus entrañables personajes son parte importante de la cultura pop, y por supuesto de la historia del cine, la popular saga ha tomado malas decisiones al realizar cintas como Han solo: Una Historia de Star Wars, o las cuestionables películas de de Star Wars: Los últimos Jedi y Star Wars: El ascenso de Skywalker, las cuales han dividido la opinión de los fans, quienes parecen estar más interesados en otra clase de historias, como lo es el caso de The Mandalorian.

Disney confirmó los proyectos que se estarán presentando en los próximos años, y Star Wars fue uno de ellos, pero ahora bajo la dirección de Patty Jenkins, con quien se planea lograr una renovación de la popular saga. Dicha cinta se prevé llegar al cine en el año 2023, y tratará sobre la historia de los pilotos de la Rebelión.

La directora Jenkins aseguró que su película de Star Wars será una de las mejores. Asimismo, reveló que es una fiel admiradora de la Guerra de las Galaxias, por lo que no podemos esperar menos que una magnífica cinta sobre pilotos. Cabe mencionar que el padre de Jenkins fue piloto de profesión, lo que lo convierte en otro motivo de inspiración para la productora estadounidense.

No cabe duda de que la frescura Gal Gadot y Chris Pine no le vendrían mal al universo de Star Wars. Por lo pronto, no nos queda más que disfrutar la presentación de Wonder Woman 1984, el próximo jueves 17 de diciembre en México.