Gal Gadot revela fotos inéditas de las guerreras Amazonas de "Wonder Woman"

Tras el éxito de las películas "Wonder Woman" y "Wonder Woman 1984", su protagonista, Gal Gadot, se ha convertido en una de las celebridades más populares en redes sociales al compartir un sinfín de fotografías y datos relevantes sobre la exitosa saga producida por DC Films, basada en DC Comics.

Tal fue el caso de la reciente publicación de un álbum fotográfico que contenía imágenes inéditas de las guerreras Amazonas, dado a conocer mediante la cuenta personal en Instagram de la actriz israelí, con las que dejó anonadado a más de un fanático.

Las imágenes fueron reveladas por medio de un video en el cual se puede apreciar a las Amazonas posando de una manera nunca antes vista. En conjunto, en solitario y diversas posiciones de combate, estas poderosas mujeres conquistaron el lente de la cámara, logrando magníficas fotos.

La publicación realizada por Gal Gadot tuvo aproximadamente 3,181,813 reproducciones, así como cientos de comentarios entre los cuales destacan mensajes de cariño y admiración para la también modelo.

Recientemente, también se dio a conocer la noticia de que la nueva película de acción protagonizada por Gal, "Heart of Stone", será estrenada en la plataforma de Netflix en este 2021. Cabe señalar que esta cinta aún no ha sido filmada, no obstante, ya es un hecho que se llevará a cabo su realización.

Dicha película fue escrita por Allison Schroeder y Greg Rucka, que también se encargó de "La vieja guardia". A pesar de que no se conocen más detalles sobre el argumento de este filme, es un hecho que el papel protagónico estará en manos de Gal Gadot, quien dio vida a Wonder Woman.

Por otro lado, otra próxima película liderada por Gadot que ha desatado polémica, es la de Cleopatra, esto tras revelarse la noticia de que la productora israelí daría vida a la Reina faraón de Egipto, desatando una ola de críticas en su contra a la que ella respondió: