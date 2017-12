Gal Gadot superó de esta manera a Emma Watson en 2017

La "Mujer Maravilla", película protagonizada por Gal Gadot, superó en taquilla a Emma Watson en 2017, gracias a su interpretación de la heroína, recaudó más de 100 millones de dólares en la primera semana de su estreno; en total, a lo largo del año, fueron 1,400 mdd por los 1,300 mdd de Emma.



De acuerdo a reportes, a Emma Watson no le bastó con interpretar a "Bella" y poner por delante la inteligencia de su personaje, ya que la fortaleza y frescura de la "Mujer Maravilla" fue la que puso a la actriz de origen israelí, en el mapa del cine.



Aunque ambas actrices no lucen como uno y dos del podium de artistas más taquilleras, porque Vin Diesel y Dwayne Johnson con 1,600 y 1,500 mdd, respectivamente, fueron quienes más recaudaron en el año, los cinéfilos estuvieron encantados con la interpretaciones de las carismáticas actrices.

Erik Davis de Movies.com mencionó que están entrando a una fase donde los superhéroes son algo inesperado y diferentes para los espectadores, lo cual llama a ponerle más atención al personaje que da Gal Gadot, informó El Universal.



Además, el público está receptivo a la idea de nuevos talentos y estos hagan bien su trabajo, sin dejar de lado el buen papel de ambas mujeres en sus respectivos filmes.

Wonder Woman tendrá un romance en nueva cinta.

La secuela de Wonder Woman aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que el equipo de la película debe ser muy cuidadoso a la hora de desvelar detalles. Sin embargo, ante la insistencia de los fans por saber qué pasará con la Mujer Maravilla, y con un mar de rumores costante sobre la trama, ha sido la propia directora, Patty Jenkins, quien ha salido a la palestra para dar algunas pistas del filme.

"Muchas personas parecen estar completamente equivocadas o haciendo muchas suposiciones falsas basadas en una de las muchas difusas declaraciones que hice sobre algo de lo que no puedo hablar NADA. Sólo esperar", afirma contundente la directora en un tuit con el que ha querido aclarar los falsos rumores que corren por las redes.

Pero aunque el filme aún no haya iniciado su fase de producción, Jenkins reveló en declaraciones a Variety que "la película continuará recogiendo otros valores de Wonder Woman". La forma de hacerlo, apuntó la cineasta, es "creando una película genial y divertida pero que al final, en el desenlace de la historia, presente graves problemas que den pie a vivir una gran experiencia con más peso y más profundidad".

La directora aseguró que es una forma de hacerlo que realmente le gusta, ya que se trata de que la gente lo viva como "un grandioso viaje que responda a una gran pregunta". Jenkins, también aportó más detalles sobre la propia Wonder Woman a la que da vida Gal Gadot: "Está aquí y ahora, y el personaje está completamente desarrollado, desde el principio ha sido muy divertida y una gran heroína".

Además, el personaje encarando por Gadot tendrá "una nueva historia de amor que será muy diferente a la primera película, y habrá dos increíbles personajes nuevos con los que estoy muy emocionada de trabajar" aseguró la directora.

Aún habrá que esperar al 1 de noviembre de 2019 para conocer la segunda entrega de Wonder Woman, cuyo guión correrá a cargo de Geoff Johns, que ha participado en los libretos de "The Batman" y "Aquaman".

Mientras llega la esperada secuela de Wonder Woman, los fans del Universo DC podrán seguir disfrutando de la heroína, interpretada por Gadot, en "Liga de la justicia". El filme que acaba de superar los más de 500 millones de dólares en carteleras.

EL BESO DE GAL GADOT CON OTRA MUJER

Durante su participación en Saturday Night Live, la actriz Gal Gadot no sólo se burló de las Kardashian, también besó en la boca a otra mujer.

Como parte de un sketch a manera de parodia de La Mujer Maravilla, Gal Gadot apareció junto a otras mujeres como si se tratara de una escena de la cinta.

En un momento fueron interrumpidas por dos mujeres lesbianas quienes esperaban encontrar a otras como ellas en ese lugar.

Gal Gadot parecía no entender lo que las mujeres querían decir con el ser lesbiana y dijo que podría besar a alguna de ellas para ver si sentía algo.

La elegida fue el personaje interpretado por Kate McKinnon, quien en la vida real es lesbiana, y la besó durante algunos segundos.

Al final, Gal Gadot dijo no haber sentido nada y las mujeres se retiraron del lugar rumbo a la isla de Lesbos.

