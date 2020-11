Gal Gadot y tres de sus papeles más sexys en películas

Estados Unidos.- Gal Gadot si bien es mundialmente conocida por interpretar a la Mujer Maravilla en la película estadounidense Wonder Woman del año 2017, lo cierto es que esta bella y sensual actriz israelí tiene detrás una corta pero para nada despreciable carrera en el mundo de Hollywood, en el que le ha tocado personificar a distintos personajes, aunque eso sí, todos igual de candentes que la Mujer Maravilla. Aquí te presentamos tres de ellos.

El primer papel relevante de Gal Gadot, para nadie es un secreto, se dio en la producción cinematográfica Fast & Furious de 2009. En Fast & Furious a la Mujer Maravilla le dio vida a Gisele Yashar "Gisele Harabo", mujer que ayuda al equipo de Dominic Toretto (VIn Diesel) al mismo tiempo que, paulatinamente, entabla una relación amorosa con Han Lue ( Sung Kang), integrante del equipo de Toretto. Gadot aparecería en tres entregas más de la saga: Fast Five, Fast & Furious 6, en el que su personaje es asesinado, y Fourious 7, en el que aparece por medio de flash backs.

'Fast and Furious': Si Han vuelve a la saga... ¿Volverá Gisele? Gal Gadot podría retomar su personajehttps://t.co/vvHY3R4Ekq pic.twitter.com/YbxcpVg1bK — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) February 7, 2020

Gal Gadot comentó que Justin Lin, director de la saga, la contrató debido a la experiencia que ella anteriormente poseía en el campo militar, lo cual hizo que ella no ocupara usar dobles en las escenas de acrobacias, ya que ella misma contaba con la suficiente capacidad tanto física como mental para realizarlas, por lo que el director se ahorraría unos cuantos dólares en contratar una doble.

Debido a su papel, la actriz israelí recibió una oleada de comentarios positivos y negativos, mismos que solían caracterizarla a través de un enfoque netamente sexual, puesto que, incluso para aquellos que no sean fanáticos de la saga automovilística, es innegable que el personaje de Gadot derrochaba sensualidad, un toque perfecto para una mujer en una película de acción.

En el 2015, mismo año en el que apareció por ultima vez en la saga Fast & Furious, Gadot figuraría en la película Triple Nine, en donde interpreta a Elena Vlaslov, el interés amoroso de Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor)un policía corrupto que, junto a otros compañeros, ha sido sobornado para robar un banco. En esta producción Gadot saca sus mejores armas de seducción para lograr ponerle candor a la trama, algo que parecía insuperable a lo mostrado en su anterior papel.

Un año después, la actriz israelí saldría en Keeping Up with the Joneses, película que combina la acción con la comedia. En esta ocasión Gadot comparte escena con Jon Hamm, Zach Galifianakis y Isla Fisher. A la actriz le tocaría ser una de las protagonistas de esta trama, en la que interpretaría a Natalie Jones una espía internacional.

Cabe decir, que si hay algo que vincule a estos tres personajes interpretados por la actriz israelí Gal Gadot, es sin duda que en cada uno de ellos la actriz les ha inyectado una dosis de seducción en perfectas cantidades, logrando con ello una armonía sin comparación alguna.

Otros proyectos en puerta

Hace poco más de una semana, Gal Gadot compartió una fotografía donde aparece junto a Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, con quienes compartirá pantalla en la película Red Notice (Aviso Rojo). Se trata de una película de acción y comedia que se centra en la captura del ladrón de arte más buscado del mundo, luego de una alerta (Aviso Rojo) interpuesta por la INTERPOL.