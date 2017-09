Gal Gadot, ya tiene quién la dirija en "Mujer Maravilla 2"

Patty Jenkins será quien dirija la secuela de la exitosa "La Mujer Maravilla", informan publicaciones de la industria cinematográfica este lunes, tras convertirse este año en la directora más taquillera en la historia de Hollywood con la película sobre la guerrera amazona.

Jenkins, de 46 años, dirigirá nuevamente a la actriz israelí Gal Gadot como la superheroína en "La Mujer Maravilla 2", cuyo estreno está previsto para el 13 de diciembre de 2019, dijeron las publicaciones Variety y Hollywood Reporter.

Patty Jenkins. Foto: Twitter



El estudio Warner Bros no hizo comentarios sobre los reportes y no ha brindado muchos detalles sobre la secuela.

"La Mujer Maravilla" fue la primera película con una superheroína desde "Elektra", que tuvo poco éxito en la taquilla, y la primera cinta del género en ser dirigida por una mujer.



La producción se colocó al tope de la taquilla en junio impulsada por una ola de buenas críticas y empoderamiento femenino, y con los 816,4 millones de dólares generados mundialmente es ahora la segunda película más taquillera del año tras la versión cinematográfica de "La Bella y la Bestia".

Jenkins superó a Phyllida Lloyd, quien dirigió el musical del 2008 "Mamma Mia!", como la directora más taquillera.



El personaje de Gadot se volverá a ver en noviembre en la película "La Liga de la Justicia", junto a Ben Affleck como "Batman" y Henry Cavill como "Superman".

Mucha acción.

Está por llegar al cine una de las películas más esperadas por los amantes de los cómics y de los superhéroes. "La Liga de la Justicia" viene con mucha acción y aventuras.

De acuerdo a información difundida en distintos portales de noticias, la historia continua después de los eventos de 'Batman v Superman', cuando Bruce Wayne (Ben Affleck) junto a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), se da a la tarea de juntar un equipo de superhéroes para hacer frente a una de las amenazas más grandes de la Tierra. Al equipo se unen Flash, Aquaman y Cyborg.

El día de hoy Warner Bros presentó un nuevo tráiler, donde se observa la misión de "Batman" y "La Mujer Maravilla" para juntar al equipo, así como nuevas escenas de acción y al equipo peleando juntos por primera vez, así como otros personajes, Louis Lane (Amy Adams), Mera (Amber Heard), al padre de Barry Allen y una épica batalla.

Gal Gadot gana el título de Miss Israel 2004 y fue representante de su país durante el concurso de Miss Universo del mismo año en Ecuador.

Salta a la fama internacional como actriz por su papel de Gisele Yashar en la saga "The Fast and the Furious", y más tarde, fue la actriz protagonista de "Wonder Woman" (2017), interpretando a Diana Prince en el Universo extendido de DC Comics.

