Gala Montes asegura que Bárbara de Regil solo quiere hacer un circo por la muerte de su perrita

Gala Montes de 21 años de edad, arremetió en contra de Bárbara de Regil de 34 años de edad, esto después de que la segunda diera a conocer la muerte de su perrita Nala quien murió envenenada después de que fumigaran la casa de la artista y su mascota se comiera una bolsa con veneno que dejó uno de los trabajadores.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde Bárbara de Regil no paraba de llorar y explicó como murió su perrita llamada Nala, tras haberse hecho la noticia viral, la actriz mexicana Gala Montes se le fue con todo a la también conocida Rosario Tijeras, donde aseguró que solo quería sus likes por la muerte de su mascota.

La batalla se desató cuando Gala Montes le puso en un comentario a Bárbara de Regil que ahora comprara otro perro, a lo que Bárbara de Regil le respondió: No entiendo tu comentario, lo que desató un hate de inmediato a la también cantante mexicana quien se defendió de inmediato por todo lo que le dijeron.

Yo no quiero que una persona a la que se le muere el perro a los seis meses siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más ese es el gran problema, la diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años no a los 6 meses y me están atacando les digo una cosa me vale madres sus ataques, dijo Gala Montes.

Pero la cosas no se quedaron así Gala Montes le dio cátedra a Bárbara de Regil de como cuida a sus mascotas cuando fumigan su casa y es no dejarlos salir al lugar donde fumigaron dejando en claro que cuando a alguien le importa algo de verdad los cuida y no se va de viaje tanto tiempo como lo ha hecho esta famosa.

No puedes tener perro así los adoptes, así los compres no los puedes tener si no tienes tiempos para cuidarlos dice Gala Montes muy molesta debido a la situación de Bárbara de Regil.

La redes estallan

"Gala está en lo correcto el problema no es que murió el perrito el problema es como Bárbara de Régil saca ventaja económica de todo y ahí se pierde el sentido de lo qué pasó", "Tiene toda la razón! No es por el perrito, es por lo payasa que es la gente hoy en día quieren aparentar lo que NO son solo por likes!", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Leer más: Tras escándalo Verónica Castro regresa a la pantalla chica por una ocasión muy especial