Gala Montes estrena la serie "R"

Una mujer fuerte y con los pies en la tierra, la actriz Gala Montes está lista para estrenar un proyecto lleno de acción y humor negro, la serie R, producida por Paramount Network y Claro Video, en la que comparte créditos junto a Mauricio Ochmann, Paulina Dávila, Jesús Zavala, Ari Brickman, entre otros.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, la actriz platicó acerca de este proyecto que está listo para estrenarse este próximo 27 de abril, el cual dará vida a Clara, una abogada que en la producción matan a su padre y ella tiene que tomar un papel de líder frente al bufete de abogados que dirigía su padre.

Asimismo, destacó que antes de que iniciara la contingencia en México estaba por grabar una telenovela de Televisa, La mexicana y el güero, donde estará junto a la actriz Itatí Cantoral, pero a partir del COVID-19 suspendieron las grabaciones.

Foto: Cortesía

¿Cómo te va en esta contingencia por el COVID-19?

Bien, aunque sí ha sido un poco complicado, pero pues estoy acostumbrada a estar en casa, entonces no me ha costado tanto trabajo. Yo invito a todos a que guarden la calma y que se queden en casa para que no haya más contagios.

¿Platícame sobre el estreno de la serie R?

Sí, ya el 27 de abril se estrena. Este proyecto llegó a mí, ha sido muy importante para mí en mi carrera. Llega a mí este personaje, que es una chica de 20 años, abogada, y que tiene que demostrar todos sus conocimientos en un bufete de abogados, y la verdad fue un reto, porque nunca había interpretado a una abogada. Fue bastante retador y me gustó mucho, espero que todos la vean, les guste mucho y la disfruten.

¿Tendrás más proyectos próximamente?

Justo cuando empezó la cuarentena estábamos por grabar una telenovela en televisa que se llama La mexicana y el güero, con el productor Alejandro Díaz, y la protagonista es Itatí Cantoral y yo su hija en la producción. Yo voy a ser una de las estafadoras que engañan a un gringo. Es muy divertido, pero pues se detuvieron las grabaciones, y pues por algo pasan las cosas, además, estoy emocionada de estar en Televisa, es la primera vez que estoy ahí.

¿Cómo iniciaste tu carrera artística?

Fue algo que se fue desarrollando con el paso del tiempo, porque fue algo bien chistoso. Yo acompañé a mi hermana a un casting y la directora me vio y me preguntó si quería audicionar y dije que sí, obvio mi mamá accedió. Con el tiempo mi mamá vio algo en mí, porque desde siempre ella vio que era muy espontánea y poco a poco se fue dando este gusto por la carrera. Este trabajo me ha ayudado a salir adelante y agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad, y como te digo, por algo pasan las cosas, cuando algo es tuyo siempre va estar ahí.