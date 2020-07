Galatzia está de regreso, vuelve de su planeta luego de tres años ausente

¡No es un simulacro, repito, no es un simulacro, Galatzia, tu pinche diosa a regresado! Uno de los youtubers más exitosos compartió un nuevo video en su canal "Cid Vela" (donde tiene casi 3 millones de suscriptores), luego de tres años de ausencia.

Voy regresando de mi planeta, me fui dos meses, pero aquí con el cambio de horario pasaron años, por eso no sabían nada de mí, me fui de vacaciones.

Galatazia regresó a la Tierra para compartir con sus fieles seguidores las "cosas que le cagan de la cuarentena".

El regreso de Galatzia causó tanto furor, que el video rapidamente se colocó en las primeras tendencias de videos en YouTube.

Hacia el final de este video, que estuvo repleto de su peculiar humor, Galatiza expresó:

Concéntrense, hagan lo necesario para cuidarse, pero no se preocupen, no sirve de nada preocuparse. Ponte las pilas, ponte a hacer algo, aprovechen ahorita que tienen todo el día.

Cid Vela es considerado por muchos como el pionero de los youtubers en México, pues desde hace varios años fue el primero en mostrar contenido digital de carácter cómico mucho antes de que existieran las redes sociales.

A los 13 años de edad fue cuando creó a su primer personaje de dibujos animados, "Killer Pollo" y desde entonces, ha estado haciendo uso del Internet para propagar su trabajo.

"No existían las redes sociales, en el Internet de antes no se podían hacer muchas cosas como ahora 'Killer Pollo' se mandaba por mail, la gente lo tenía que descargar, era otro rollo, estaba yo en secundaria y conocí un programa de animación por un primo que vivía en Estados Unidos, me lo pasó y lo empecé usar", comentó el influencer en una entrevista anterior.

