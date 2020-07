Galilea Montijo, Ceclilia Galliano y el apasionado beso que se dan en "Hoy"

México. Las conductoras de televisión Galilea Montijo y Ceclilia Galliano causaron alboroto en redes sociales, luego de que en el programa de televisión "Hoy" se dieron un apasionado beso. El par de bellas levantó pasiones entre el público, luego de besarse cuando protagonizaron una dinámica en la citada emisión de Televisa que se transmite de lunes a viernes por las mañanas.

En el programa "Hoy" siempre se les ocurren mil cosas a sus conductores para divertirse, sobre todo para atrapar la atención del público y no dejar de sorprenderlo, y así ocurrió cuando Galilea y Cecilia, a cuadro, platicaban amenamente y Galilea besó por vez primera a otra mujer, siendo esta la no menos famosa Cecilia Galliano, conductora originaria de Argentina que lleva ya varios años viviendo en México.

Cecilia y Galilea charlaban sobre la rutina de la pareja y la especialista sugirió utilizar indumentaria muy adecuada para los tiempos de pandemia de coronavirus COVID-19. Mientras que la primera conductora usó tapabocas de Batman, la segunda optó por uno de Superman, y acto seguido, a Gali se le ocurrió avalanzarse sobre Cecilia para "estamparle" un beso en la boca.

Puedes leer: Kimberly Loaiza detrás de cámaras de "Me perdiste" en sensual vestido rojo

En el 2021, mija… Y como la Legarreta no quiere, mi amor…” dijo Galilea cuando abrazó por el cuello a Cecilia Galliano y la besó con cubrebocas, ante la presencia de camarógrafos en el foro, en plena transmisión en vivo de "Hoy".

Galilea, Andrea Legarreta y el resto de los conductores del programa "Hoy", producción de Magda Rodríguez, siempre da de que hablar. Apenas hace unos días internautas revivieron la vez que la esposa del cantante y músico Erik Rubín tuvo un momento bochornoso con Lupita D’Alessio, La leona dormida, quien le reclamó por haberse burlado de uno de sus hijos.

El pleito, ocurrido años atrás, fue muy comentado en la televisión, dado que Legarreta jamás imaginó que D'Alessio le fuera a reclamar sobre el tema, incluso, la cantante de temas como "Mentiras" y "Se vende esta casa" amenazó a la conductora y sus compañeros de "sacarles los ojos" si volvían a tocar el tema.

Hace unos años, en "Hoy" pasaron un reportaje en el que mostraron que César, hijo de Lupita D'Alessio, vendía nieves. Lupita, su mamá, lo habría puesto a trabajar para que supiera cómo se gana el dinero. Legarreta, en "Hoy", gritó: “nieves, nieves, nieves”, simulando la forma en la que se anunciaba el producto que vendía el hijo de la cantante.

Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta, Andrea, yo a ti respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos; y a ti Galilea muchos menos, porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar”, expresó Lupita D’Alessio.