Galilea Montijo aclara que no se va del país tras la polémica con Inés "N"

México. Galilea Montijo, conductora del programa de televisión Hoy, fue entrevistada en un evento privado en CDMX y compartió con los medios entre otras cosas que es mentira vaya a abandonar a su país natal y mucho menos que deje a Televisa.

En días pasados se hizo público que Fernando Reina, el esposo de Galilea Montijo, renunció como tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, a solo dos meses de finalizar su periodo.

Lo anterior trajo como consecuencia muchos comentarios en redes sociales, entre ellos que Montijo y su esposo podrían ser vinculados al proceso legal que enfrentan Inés "N" y su esposo Víctor Manuel "N", quienes son acusados de supuesto lavado de dinero.

Negó que esté contemplando abandonar a México y del tema de su amiga Inés "N" no quiso hablar nada porque lo considera delicado.

"Por respeto y porque no sé del tema ya no lo quiero comentar. Yo me he ausentado del programa tres días nada más, amo que me extrañen tanto eso sí", dijo la jalisciense.

Galilea Montijo. Foto de Instagram

Además dejó en claro que si en días pasados no se presentó en Hoy fue porque se sentía muy mal de salud a causa de las secuelas que le dejó la Covid-19. "Tuve fuertes dolores de cabeza, se me iba la voz, no iba a estar así en el programa".

Leer más: "¿Tu cerebrito no alcanza a comprender?": Revela audio de Américo Garza gritándole a Karla Luna

Respecto a la renuncia de su esposo a la Tesorería del estado, dijo: "Va como candidato federal electo. Entonces para quién sabe de eso es algo que se tiene que hacer y renunció en septiembre a este cargo por este proyecto por el que han venido trabajando hace muchos meses".

Galilea Montijo se ha hecho de un nombre como conductora en la televisión mexicana, además en sus inicios en la farándula también se dedicó a actuar, pero finalmente se decidió por seguir en el camino de la conducción, labor que desempeña a la perfección.