Galilea Montijo al irse de Hoy podría formar parte de este exitoso programa

Galilea Montijo de 48 años de edad, de nueva cuenta entra a la polémica, esto después de darse a conocer que en cualquier momento podría irse del programa Hoy, pues al parecer quiere hacer cosas nuevas, entre ellas irse a Estados Unidos para realizar una carrera mucho más grande, esto se había dicho en el programa En Shock hace tiempo.

Pero ahora se dio a conocer que Galilea Montijo podría irse y no precisamente al extranjero, sino a la misma televisora, pero a otro programa, se trata de Netas Divinas, donde la conductora mexicana podría entrar en lugar de una de las recientes mujeres que forman parte del proyecto.

Y es que supuestamente la producción quiere que la famosa sea parte del nocturno de Unicable, pero al parecer están pensando a quien de las conductoras tendrían que sacar para que Galilea Montijo entre, pues actualmente están Paola Rojas, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez quienes han gustado al público, pero se ha dicho que la producción ha perdido el rumbo de este.

Lo que si es un hecho es que si la también actriz mexicana se une a ellos, el rating podría subir en cualquier momento, ya que es una mujer con mucha popularidad en la televisión mexicana, aunque otros podrían pensar que se merece algo más grande que formar parte de otro programa parecido a Hoy.

Hay que mencionar que Montijo lleva tiempo luchando contra los chismes que se han comentado en torno a su vida privada, por lo que ha tenido que enfrentarlos con los medios a quienes ya les ha pedido que paren los ataques en su contra.

Quien también ha estado a punto de dejar Hoy hace tiempo y no porque realmente quierea, sino por no estar de acuerdo con unas maneras de producir, fue Andrea Legarreta, quien abrió su corazón en el programa Con Permiso, pues también ha querido hacer otras cosas para su carrera, pero se ha detenido, pues ve los dos lados de la moneda, aunque no descarta regresar a las telenovelas, pues en el pasado ella formó parte de varias.

Leer más: MasterChef Junior está de luto, fallece el papá de Sarita, la simpática cocinerita