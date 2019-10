Galilea Montijo arremete en contra del ex de Inés Gómez Mont

Galilea Montijo demuestra que ella e Inés Gómez Mont están en las buenas y en las malas. La conductora del Programa Hoy puso en su lugar a Javier Díaz, ex esposo de su comadre durante una reciente emisión del matutino.

La también actriz hablaba sobre el estado de salud de Inés Gómez Mont, quien se recupera en su hogar luego de una operación para extirparle un segundo tumor cerebral benigno, cuando Martha Figueroa comentó que Javier Díaz había convocado a una rueda de prensa donde según estaría Inés, donde daría detalles de la pelea legal que enfrentan desde hace un tiempo.

Ante esto, Galilea Montijo manifestó: "ya mi chavo, no respeta ni algo tan delicado como es una operación así, no pregunta por los hijos ni nada, Inés se entera de él a través de las entrevistas que él cobra".

Que ya mejor se busque un nombre, porque también está de la fregada que te estén diciendo el ex marido para todo y además por su esposa.

Javier Díaz asegura que Inés Gómez Mont no la ha dejado convivir con sus hijos en cuatro años. Anteriormente la conductora de televisión respondió a través de una publicación en Instagram en la que reveló conversaciones de WhatsApp y un audio para demostrar, que es su ex esposo quien no ha querido convivir con los pequeños.

“Ya basta de mentiras, aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho, siempre lo digo, lo que se ve no se juzga, pero a veces hay que poner un alto a ciertas situaciones y más cuando sólo estas personas cobran por notas queriendo afectar mi imagen. No soy una mujer de escándalos pero ya basta de tanta basura”.