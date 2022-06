Galilea Montijo asegura que la está pasando muy mal por todos los escándalos y chismes

Galilea Montijo de 48 años de edad, volvió a causar reacciones de todo tipo, pues poco a poco se va abriendo más al equipo de Netas Divinas, donde la estamos viendo actualmente, y es que dijo en el programa que en efecto la ha estado pasando muy mal por todos los chismes alrededor de ella.

Y es que le preguntaron a Galilea Montijo qué le diría a su yo de hace varios años y dijo que todo va a estar bien a pesar de los tropezones o escándalos, asegurando que no la ha pasado bien, pero dichos golpes la han convertido en una mujer fuerte.

"No pasa nada, aunque pase no pasa nada, todo está bien, estoy respirando, tengo gente que amo, tengo gente que me ama y si la he pasado muy mal últimamente, por eso diosito creo que me mandó aquí fíjate", dijo Galilea Montijo entre lágrimas.

Para quienes no lo saben, Galilea Montijo ha estado en boca de todos debido a chismes que van desde haber sido pareja de un hombre ligado con el crimen organizado, hasta una supuesta infidelidad de su parte, lo que ha ocasionado mucho escándalo en su vida, pero a pesar de todo ha tratado de salir adelante, pues siempre se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora.

"Galilea aporta muchísimo. Me parece que su humor, su historia y su carrera son clave para el programa", "Como es nuestra mente y cómo nos engaña para sacar cosas aprendidas. Mi primer pensamiento, cuando vi que Galilea iba a ser parte “no encaja, que hace ahí?” Me descubrí juzgando y menospreciando sin conocer a la persona. Me regañé y fue entonces que dije “ si encaja, porque tal vez no me identifico con ell pero habrá quien sí", escriben las redes.

Cabe mencionar que las redes sociales al enterarse de que la conductora del programa Hoy se iba a integrar a Netas Divinas a muchos no les gustó, es por eso que comenzaron a realizar grupos en Facebook, para que fuera sacada del proyecto, pues la consideran una mujer que no es del todo real, aunque está demostrando lo contrario.